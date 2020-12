Gladbach-Kapitän Stindl verlängert Vertrag um zwei Jahre

Mönchengladbach Lars Stindl bleibt bis 2023 bei Borussia Mönchengladbach. „Er ist Anführer und Kopf unserer Mannschaft", sagt Sportdirektor Max Eberl.

Mit drei Treffern war Gladbach-Kapitän Lars Stindl zuletzt der Mann des Spiels im Duell bei Eintracht Frankfurt (3:3). Drei Tage nach der Partie verkündete Borussia nun, dass der 32-Jährige dem Klub erhalten bleibt. Der Offensivspieler verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten um zwei Jahre bis 2023. „Wir freuen uns sehr, dass wir Lars für zwei weitere Jahre bei Borussia haben. Er ist Leistungsträger, Anführer und Kopf unserer Mannschaft“, sagte Sportdirektor Max Eberl.

66 Tore in 188 Pflichtspielen für Gladbach

Am Freitagmorgen hatte Gladbach bereits die Vertragsverlängerung von Abwehrspieler Tony Jantschke (30) vermeldet. Trainer Marco Rose sagte am Freitag über Stindl und Jantschke: „Sie sind sehr wichtige Spieler für Borussia. Sie sind Führungsspieler, die die Stimmung im Team mitbestimmen.“ Ihr Wort habe einen hohen Stellenwert.

Jantschke spielt bereits seit 2006 für die Borussia, Stindl war 2015 von Hannover 96 nach Gladbach gewechselt. Zur Saison 2016/17 wurde er zum Kapitän ernannt. In 188 Pflichtspielen für die Gladbacher erzielte er insgesamt 66 Tore und bereitete 41 Treffer vor. Rose scherzte am Freitag mit Blick auf das Frankfurt-Spiel: „Ich habe schon gefragt, ob er nach seinen Toren zuletzt noch einmal nachverhandelt hatte. Aber es war schon alles in trockenen Tüchern.“ (nb)