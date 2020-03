Gladbach - Köln: Großes Polizeiaufgebot, Fans vor Stadion

Das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) hat eine historische Dimension: Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga wird eine Partie vor leeren Rängen ausgetragen. Im Februar war das rheinische Derby noch wegen eines Sturmtiefs verschoben worden. Jetzt sind aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus keine Fans im Stadion zugelassen.

Das Polizeiaufgebot erinnert allerdings an ein reguläres Spiel. Viele Einsatzwagen sind rund um den Borussia-Park positioniert. Gladbach-Fans hatten über die sozialen Medien angekündigt, sich am Stadion hinter der Nordtribüne zu treffen, um ihre Mannschaft zu empfangen. Der Klub veröffentlichte noch am Mittwochmorgen eine Mitteilung, in der ausdrücklich darum gebeten wurde, Versammlungen in Stadionnähe zu unterlassen. Dies haben Fans der Gastgeber offenbar ignoriert. Denn mehrere hundert Gladbacher Anhänger haben sich vor dem Stadion versammelt. Die Fans der Fohlen empfingen den Borussia-Mannschaftsbus und zündeten dabei Pyrotechnik. Derartige Szenen wollte der Klub vermeiden.

„Bei allem Verständnis für die Fans, die ihr Team trotz Zuschauerausschluss unterstützen möchten, appellieren die Stadt Mönchengladbach, die Polizei und Borussia an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein“, heißt es darin. „Weil das Corona-Virus sich unvermindert in ganz Deutschland und besonders in unserer Region ausbreitet, gilt es jetzt, große Menschenansammlungen nach Möglichkeit zu meiden.“

Gladbach will keine Fantreffen vor dem Stadion

Die Gesundheit der Menschen stehe im Vordergrund der Entscheidungen, schreibt der Klub „Es geht darum, sich selbst und andere vor Ansteckung zu schützen und damit die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Treffen vor dem Stadion mit hunderten oder tausenden Menschen bewirken das genaue Gegenteil.“ Bereits am Dienstag hatte die Borussia mitgeteilt, dass die Fohlen-Sportsbar geschlossen bleibt und es auf dem Gelände auch keine Übertragung des Spiels auf Leinwänden geben wird.

Zum Sportlichen: Breel Embolo rückt für Kapitän Lars Stindl in die Gladbacher Startelf. Auch Marcus Thuram und Patrick Herrmann spielen von Beginn an. Denis Zakaria (Oberschenkelblessur) und Florian Neuhaus (Gelbsperre) fehlen im Kader.

Bei den Kölnern hat Toptorjäger Jhon Cordoba seine Sperre abgesessen. Er spielt von Beginn an, Anthony Modeste sitzt zunächst draußen. Aber die Personalwechsel beider Teams rücken angesichts der historischen Dimension des Derbys ohne Zuschauer in den Hintergrund.

Das Spiel zwischen Gladbach und Köln kann hier im Live-Ticker verfolgt werden: