Borussia Mönchengladbach Gladbach: Kramer und Jantschke arbeiten am Comeback

Mönchengladbach. Christoph Kramer und Tony Jantschke sind bei Borussia Mönchengladbach ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Am Sonntag kommt der SC Freiburg.

Die Profis von Borussia Mönchengladbach richten den Blick wieder nach vorne. Die 1:4-Pleite beim 1. FC Köln soll abgehakt werden, nun liegt der Fokus auf dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). „Wir müssen die Köpfe wieder aufrichten, denn es wartet erneut ein schwieriger Gegner auf uns“, sagt Stefan Lainer (29). Der Rechtsverteidiger hatte im rheinischen Derby ebenso wie Innenverteidiger Nico Elvedi (25) nach längerer Verletzungspause sein Comeback gegeben.

Bald könnten zwei weitere Defensivspieler wieder einsatzbereit sein. Am Dienstag stieg Abwehrspieler Tony Jantschke ins Mannschaftstraining ein. Der 29-Jährige hatte im Oktober vor dem Pokalspiel gegen den FC Bayern München (5:0) im Training bei einem Zusammenprall mehrere Brüche im Gesicht erlitten und musste operiert werden. Auch Christoph Kramer (29) kann die Einheiten mit dem Team mittlerweile wieder komplett absolvieren. Der defensive Mittelfeldspieler musste mehrere Wochen aufgrund einer Oberschenkelzerrung pausieren.

Embolo und Doucouré trainieren individuell

„Körperlich geht es mir wieder gut. Ob es schon am Wochenende zu einem Einsatz reicht, muss man abwarten“, sagte Kramer. Noch weiter von einer Rückkehr entfernt ist Stürmer Breel Embolo (24). Der Schweizer Nationalspieler, der sich im Spiel beim FSV Mainz 05 (1:1) eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, absolvierte am Dienstag ebenso wie Innenverteidiger Mamadou Doucouré (23, Achillessehnenriss) ein individuelles Programm. Abwehrspieler Jordan Beyer (21) fehlt weiterhin aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel.

Bis zum Heimspiel gegen Freiburg wird Trainer Adi Hütter seine Spieler noch zu fünf weitere Einheiten bitten. Am Mittwoch und Freitag (ab 10.30 Uhr) dürfen Zuschauer dabei sein. Die beiden Einheiten am Donnerstag sowie das Training am Samstag finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (nb)

