Gladbach-Manager Eberl wehrt sich vehement gegen Fan-Kritik

Mit Gladbach in der Tabelle nur auf Rang 13: Sportdirektor Max Eberl.

Mönchengladbach. Gladbach-Anhänger übten nach dem 0:6-Desaster gegen Freiburg scharfe Kritik. Sportdirektor Max Eberl konterte vor dem Spiel in Leipzig.

Bis zum vergangenen Wochenende konnte Adi Hütter beim Ausleuchten der Gladbacher Achterbahn-Saison immerhin noch auf die Heimspiele als positive Konstante verweisen. Das jüngste 0:6-Desaster gegen den SC Freiburg entriss dem Trainer der Borussia aber auch dieses Argument. Den ersten Schritt, die höchste Heimpleite seit 23 Jahren irgendwie aus den Kleidern zu schütteln, gehen die Niederrheinischen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. Beim Gedanken an ihre Auswärtsbilanz dürfte den Borussen vor dem Auftritt in Sachsen allerdings angst und bange werden.

Von den sieben Liga-Partien in der Fremde verlor Hütters Ensemble fünf, holte nur vier von 21 möglichen Punkten. Kein Zufall, wie die nackten Zahlen belegen: Allein beim einzigen Auswärtssieg (3:1 in Wolfsburg) waren Gladbachs Profis lauffreudiger als ihre Gegner. Bei den übrigen sechs Spielen hingegen spulten sie insgesamt 24,3 Kilometer weniger als ihre Gastgeber ab. Auffällig ist zudem, dass der technisch hochbegabten Fohlenelf ihre besten Darbietungen in der laufenden Runde gegen Bayern München und Borussia Dortmund glückten. Im zweiten Duell mit den Münchenern, dem 5:0 im Oktober im Pokal, verzückten sie das ganze Land.

Gladbach-Trainer Hütter: „Wir haben das zusammen verbockt“

Das 0:6 gegen Freiburg, gepaart mit dem schmerzhaften 1:4 acht Tage zuvor im rheinischen Derby beim 1. FC Köln, ließ rund um den Borussia-Park nun aber die Alarmglocken schrillen. „Wir haben das alle zusammen verbockt. Da können wir keinen einzeln herauspicken“, sagte Hütter, der weiter „auf der sachlichen Ebene bleiben“ will. „Etwas anderes wollen wir hier nicht, so bin ich auch nicht.“ Der neue Bank-Chef Hütter, im Sommer für stolze 7,5 Millionen Euro Ablöse aus Frankfurt geholt, muss sich laut Sportdirektor Max Eberl derzeit allerdings noch keine Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen.

Die Stammkräfte Matthias Ginter und Denis Zakaria, deren Verträge 2022 auslaufen, drohen im nächsten Sommer ablösefrei weiterzuziehen. Und ein denkbarer Anreiz für das Duo, in der kommenden Saison – anders als momentan – wieder im Europapokal mitzumischen, ist nach aktueller Lage doch recht vage. Für den Schweizer Nationalspieler Zakaria, der in sehr guten Gesprächen mit dem BVB stehen soll, ließe sich bei einem schon im Winter vollzogenen Transfer noch eine gewisse Ablösesumme erzielen. Dasselbe gilt für Ginter und Jordan Beyer, dessen Kontrakt ebenfalls im Juni 2022 endet.

Den eigenen Ansprüchen läuft der Rautenklub jedenfalls nicht erst seit der Ankunft des 51-jährigen Österreichers hinterher: Im Kalenderjahr 2021, dessen erste Hälfte Hütters Vorgänger Marco Rose zu verantworten hatte, liegt die Borussia saisonübergreifend auf Rang elf.

Grund genug für das Gladbacher Fan-Projekt „FPMG Supporters Club e. V.“, sich nach dem 0:6 gegen Freiburg mit einigen grundsätzlichen Gedanken über den – im Sommer weitgehend unveränderten – Kader zu Wort zu melden. Gegen namhafte Gegner, so die These der offiziellen Dachorganisation der Klub-Basis, werde „das ‚Schaufenster‘ genutzt“. Gegen weniger attraktive Kontrahenten vertraue man stattdessen darauf, dass es schon irgendwie reichen werde. „Diese Wohlfühloase“, fordert das Fan-Projekt deshalb rigoros, „muss eine Ende haben“.

Gladbach-Manager Eberl: „Das Wort verstehe ich gar nicht“

Eberl wies eine angebliche „Wohlfühloase“ und das Fehlen von Führungsspielern am Donnerstag entschieden zurück: „Das Wort verstehe ich gar nicht“, sagte Eberl. „Was soll das heißen? Dass wir hier niemanden öffentlich an die Wand nageln und stattdessen lieber sachlich analysieren?“ Sollten die vergangenen beiden Spiele dazu führen, dass sich Fans vom Klub abwendeten, so könne er damit leben. „Die, die weglaufen, die sollen auch wegbleiben“, sagte Eberl entschieden: „Die wollen wir nicht.“