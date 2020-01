Gladbach: Mit neuem Selbstvertrauen ins Spiel bei RB Leipzig

Florian Neuhaus wirkte erstaunlich gefasst, während er über dieses Kunststück sprach. Was möglicherweise daran lag, dass dem Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach ein solcher Treffer nicht zum ersten Mal gelungen war. „Ich habe in der U19 schon einmal ein ähnliches Tor geschossen und dafür die Tor-des-Monats-Medaille bekommen. Es wäre schön, wenn das wieder klappen würde“, sagte der 22-Jährige. Mit einem Schuss aus knapp 40 Metern hatte er den Schlusspunkt beim 3:1 (1:1) über den FSV Mainz 05 gesetzt. Neuhaus sicherte den Borussen damit auf spektakuläre Weise den achten Bundesliga-Heimsieg in Serie.

Der Gladbacher Erfolg über Mainz und die gleichzeitige Leipziger 0:2-Niederlage in Frankfurt sorgen mit Blick auf den nächsten Spieltag für eine tabellarisch spannende Ausgangslage. Die Fohlen liegen zwei Punkte hinter dem Tabellenführer, mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB stünden sie vor den Sachsen. Allerdings steht Gladbachs Auswärtsbilanz im Kontrast zur Heimausbeute: In den vergangenen vier Spielen auf fremden Plätzen verbuchte die Mannschaft von Trainer Marco Rose nur einen Punkt. Neuhaus will mit seinem Team nun wie gegen Mainz auch in Leipzig „über das Spielerische in den Offensivmodus, in den Kampfmodus kommen“. Gladbach geht mit neuem Mut ins Spitzenspiel.

Neuhaus schmort erst auf der Bank

Mut hatte auch Neuhaus in der 88. Minute im Duell mit den Rheinhessen gefasst. Nach missglückter Kopfballabwehr des Mainzer Torhüters Robin Zentner nahm der Gladbacher den Ball an, ließ seinen Gegenspieler Leandro Barreiro aussteigen und schoss aufs Tor. Zentner eilte zurück, doch die Kugel senkte sich unterhalb der Latte ins Netz. „Wir wollen aus allen Lagen und in allen Situationen torgefährlich sein. Das hat Flo probiert. Und er ist dafür belohnt worden“, sagte Rose.

Der Trainer hatte Neuhaus in dem Spiel gegen eine Mainzer Mannschaft, die vor allem bei Kontern Gefahr ausstrahlte, in der 73. Minute eingewechselt. „Ich bin davon ausgegangen, dass ich von Beginn an spiele“, sagte Neuhaus. „Aber der Trainer hat anders entschieden und vor dem Spiel kurz mit mir gesprochen. Diese Entscheidung akzeptiere ich. Ich habe aber die kurze Zeit genutzt und will jetzt wieder in der Trainingswoche Gas geben.“

Gladbach-Stürmer Pléa erzielt zwei Volleytore

Bei den Gladbachern wird der Kampf um die Stammplätze härter. Zwei Borussen, die einen Platz in der Startelf sicher haben, hatten gegen Mainz ihren Anteil am Erfolg. Zum einen Stürmer Alassane Pléa, der nach der FSV-Führung durch Robin Quaison (12.) mit zwei Volleytreffern (24./76.) die Partie drehte. Zum anderen Torwart Yann Sommer, der sich durch drei herausragende Paraden auszeichnete. Der bescheidene Schlussmann lobte viel mehr Pléa: „Er hat eine super Leistung gezeigt.“

Rose sah „einen verdienten Sieg und eine sehr ordentliche Leistung“ seiner Mannschaft. Nach dem Duell mit den Mainzern, für die Rose von 2002 bis 2010 einst selbst als Profi spielte, erwartet ihn nun eine emotionale Partie in Leipzig. „Ich freue mich auf meine Heimatstadt und darauf, viele Freunde im Stadion zu haben“, sagte der Trainer. Am Samstag erlaubte er seinen Spielern noch zu feiern: „Da haben die Clubs offen, da dürfen die Jungs auch mal um die Häuser ziehen.“ In dieser Woche aber gilt die volle Konzentration dem Topspiel.