Gladbach mit positiver Stimmung und Hoffnung auf Konstanz

Mönchengladbach. Beim 4:2 gegen Borussia Dortmund beeindruckte der junge Gladbach-Torwart Jan Olschowsky. Kapitän Lars Stindl hofft auf Konstanz im neuen Jahr.

Am Sonntag pflegten mehrere Profis von Borussia Mönchengladbach noch einmal den Kontakt zu ihren Anhängern. Sie besuchten bundesweit Fanklubs, nahmen sich dort Zeit für Gespräche, machten Fotos, schrieben Autogramme. Gefeiert hatten sie mit den Fans bereits am Freitagabend nach dem Borussen-Duell, das auch Marc-André ter Stegen mit seiner Frau Daniela und Sohn Ben auf der Tribüne verfolgt hatte. Der Torhüter des FC Barcelona und der deutschen Nationalmannschaft gratulierte dem jungen Gladbach-Torwart Jan Olschowsky in der Kabine zu seinem beeindruckenden Auftritt beim 4:2 (3:2) gegen Dortmund. Dem 20-Jährigen wurde eine besondere Ehre zuteil.