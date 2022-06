Gladbach: Neustart mit Daniel Farke - Zwei Sechser sollen noch kommen

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Daniel Farke bittet seine Profis zur ersten Einheit auf den Platz. Auf die Mannschaft wartet viel Arbeit

Für seine erste Trainingseinheit in Mönchengladbach ist Daniel Farke in eine kurze schwarze Hose geschlüpft, hat sich eine schwarze Sportjacke übergestreift und ein paar Zettel sowie eine Trillerpfeife eingepackt. So ausgerüstet, begrüßt der neue Chefcoach von Borussia Mönchengladbach am Sonntag um die Mittagszeit 19 in schneeweiße Trikots gesteckte Feldspieler und drei Torhüter. Geduldig erklärt Farke den Akteuren jede Übung, macht sich Notizen, pfeift – und lacht Kapitän Lars Stindl breit entgegen, als der nach einem zackigen 40-Meter-Sprint auf seine Ausgangsposition zurücktrabt.