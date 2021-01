Gladbach: Pléa ist Startelf-Kandidat − Lazaro verletzt

Mönchengladbach Alassane Pléa könnte gegen den FC Bayern in die Gladbacher Anfangsformation zurückkehren. Valentino Lazaro hat dagegen erneut Verletzungspech.

Am 7. Dezember 2019 bebte der Borussia-Park. In der Nachspielzeit hatte Ramy Bensebaini die Gladbacher − zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga − per Elfmeter zum 2:1-Sieg gegen den FC Bayern geschossen. Es war der zweite Treffer des Linksverteidigers in der Partie. Im Heimspiel gegen die Münchener am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wird der 25 Jahre alte Algerier nach einer langwierigen Covid-19-Erkrankung allerdings nicht die gesamte Partie absolvieren können.

„Ramy ist sicher kein Thema für 90 Minuten“, sagte Trainer Marco Rose am Mittwoch. Jetzt gilt es zu entscheiden, wie wir es angehen: Lassen wir ihn sich austoben und so lange machen, wie er Kraft hat? Oder bringen wir einen frischen, fitten, sich in einer guten Form befindenden Oscar Wendt? Und bringen Ramy hinten raus, um ihm Spielpraxis und einen neuen Impuls zu geben, was seine Physis betrifft.“ Bensebaini hatte nach seiner Corona-Infektion knapp zwei Monate kein Spiel bestritten. Zuletzt wurde er in der Schlussphase der Partie bei Arminia Bielefeld (1:0) eingewechselt.

Rose über Pléa: „Wir kennen seine Qualitäten“

Stürmer Alassane Pléa (27), der im DFB-Pokalduell beim Regionalligsten SV Elversberg (5:0) und im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2) kurz vor Weihnachten aufgrund einer Zerrung gefehlt hatte, könnte nun in die Startelf zurückkehren. „Alassane ist − nachdem er 25 Minuten gegen Bielefeld gespielt hat − wieder eine Option von Anfang an. Er hat Rhythmus aufgenommen, trainiert jetzt noch einmal ein paar Tage“, sagte Rose. „Wir kennen seine Qualitäten.“ Pléa hat in der Bundesliga und Champions League bislang insgesamt sieben Tore erzielt und fünf Treffer vorbereitet.

Fehlen wird den Gladbachern definitiv Valentino Lazaro (24). „Wir haben noch einmal eine Untersuchung gemacht. Da wurde eine strukturelle Verletzung festgestellt“, berichtete Rose. „Wir müssen nun sehen, wie lange das dauert. Das ist sehr schade für den Jungen und für uns, weil Tino einen großen Mehrwert für uns haben könnte. Jetzt fällt er zum zweiten Mal wegen einer Muskelverletzung aus.“ Die Leihgabe von Inter Mailand hatte aufgrund eine Muskelbündelrisses seinen Pflichtspiel-Einsatz für Gladbach erst Ende Oktober beim 1:0 gegen RB Leipzig.

„Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch“

Der Spitzenreiter aus München hat bereits 21 Gegentore in 14 Ligaspielen kassiert und musste auch zuletzt beim 5:2 gegen den FSV Mainz 05 einen Rückstand drehen. „Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch, weil es ihnen auch hilft“, sagte Rose. „Das verursacht in anderen Räumen die Chance, da als Gegner reinzustoßen. Das ist ein offenes Geheimnis.“ Dies gelte es, „gut und konsequent und konstant zu nutzen“, erklärte der Gladbach-Trainer, dessen Mannschaft aktuell Rang sieben belegt. „Wir wissen, dass wir gegen den FC Bayern spielen, der Tabellenführer ist, der in einer sehr guten Verfassung ist. Dennoch versucht jeder immer wieder, sie zu schlagen“, sagte Rose: „Das wollen wir auch probieren.“