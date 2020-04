Gladbach-Profi Ginter: „Wir müssen bodenständig und demütig sein“

Die Krise hat im Terminkalender von Matthias Ginter (26) vieles gestrichen. Nicht nur die Bundesliga-Spiele mit Borussia Mönchengladbach, sondern auch die Partien mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Am 26. März etwa wäre die DFB-Auswahl in Madrid gegen Spanien angetreten, fünf Tage später hätte sie in Nürnberg gegen Italien gespielt – auch diese Partien wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Statt mit seinen Teams auf dem Rasen zu stehen, war Ginter in den vergangenen Wochen zu Hause. Dort trainierte der Innenverteidiger – wie seine Gladbacher Mannschaftskollegen – individuell. Diese Situation hat sich nun durch die Ausnahmeregelung des Landes Nordrhein-Westfalen geändert, nach der Profi-Sportler unter strengen Auflagen wieder gemeinsam trainieren dürfen. Ginter macht mit Gladbach nun die ersten kleinen Schritte in Richtung Normalität.

Herr Ginter, wie fühlt es sich an, wieder auf dem Rasen zu trainieren?

Matthias Ginter: Es ist schön, wieder auf dem Platz zu stehen, den Ball am Fuß zu haben. Das tut gut. Die letzten Wochen zu Hause zu trainieren war doch sehr eintönig.

War der Ball schon ein Fremdkörper nach den Wochen im Homeoffice?

Ginter: (lacht) Ganz so schlimm war es nicht. Man merkt aber schon, dass es andere Abläufe auf dem Fußballplatz gibt als bei Läufen oder beim Krafttraining.

Wie wird jetzt konkret in Gladbach trainiert?

Ginter: Es gibt verschiedene Gruppen – Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Offensivspieler. Wir trainieren also positionsspezifisch in unterschiedlich großen Gruppen. Wir ziehen uns in verschiedenen Kabinen um. In den Räumen haben wir kaum bis keinen Kontakt.

Im DFB-Trikot: Ginter (r.) freut sich mit Serge Gnabry über sein Tor gegen Weißrussland. Foto: dpa pa

Nun sehen Sie immerhin Ihre Mitspieler wieder häufiger. Was bedeutet Ihnen das?

Ginter: Man freut sich allein schon darüber, mal wieder über Distanzen miteinander zu sprechen. Wir wissen aber alle, dass es dauern wird, bis der Alltag wieder einkehrt.

Was hat Trainer Marco Rose Ihnen beim Wiedersehen gesagt?

Ginter: Auch er hat sich gefreut, dass er uns in Kleingruppen sehen kann. Er hat uns erklärt, dass wir den Auflagen gerecht werden müssen und diese auch gerne umsetzen, um auf dem Platz zu stehen. Dann lag der Fokus aber schnell wieder auf dem Sport, es ging auch direkt um taktische Dinge. Es ist wichtig für jeden von uns, mal etwas anderes als die Corona-Krise im Kopf zu haben. Obwohl wir wissen, dass sie uns nach dem Training wieder einholt.

Im Mai soll nach dem Willen der DFL und der Klubs die Saison weitergehen. Dafür müssten die Politik und die Gesundheitsbehörden aber ihre Erlaubnis erteilen. Ist das realistisch?

Ginter: Das kann ich nicht beurteilen. Es sind ja auch noch ein paar Wochen bis dahin. Aber wir wissen alle, dass es grundsätzlich erst einmal Sinn ergeben muss. Ansonsten müssen wir eben ein bisschen länger warten.

Die Saison soll mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Auch Sie waren auf dem Rasen, als Gladbach und Köln am 11. März das bislang einzige Spiel der Bundesliga-Geschichte vor leeren Rängen austrugen. Wie denken Sie über solche Partien?

Ginter: Es fehlt logischerweise etwas, wenn Fans nicht dabei sind. Es fühlt sich nicht wie Bundesliga an, die Stimmung ist ganz anders. Aber es ist wie mit dem aktuellen Training: besser so als gar nicht. Es ist besser, irgendwie die Spiele rumzubekommen, weil sehr, sehr viele Existenzen daran hängen. Wenn es nicht anders geht als mit Spielen ohne Zuschauer, dann ist es eben so. Wir wünschen uns natürlich, schnellstmöglich wieder Fußball vor Fans zu spielen. Jetzt geht es aber nicht darum, was Spieler oder Fans sich wünschen, sondern darum, dass wir die Saison zu Ende spielen, um die Jobs zu sichern.

Wie gefährlich ist die Lage für die Klubs aus Ihrer Sicht?

Ginter: Gerade für die kleineren und finanziell nicht so starken Vereine ist das bedrohlich. Man kennt nicht die genauen Zahlen, aber alleine durch die TV-Rechte gehen ja schon mehrere Millionen verloren. Wenn man das weiterdenkt, kommen die fehlenden Ticketeinnahmen. Und dann gibt es Sponsoren, die eventuell abspringen, weil nicht mehr gespielt wird. Es ist eine heikle Situation zurzeit. Aber es geht ja nicht nur Fußballvereinen, sondern gefühlt jedem Unternehmen gerade so.

Fast alle großen Sportveranstaltungen, die in diesem Sommer stattfinden sollten, fallen aus oder werden verschoben. Auch die Fußball-Europameisterschaft soll erst 2021 ausgetragen werden. Was halten Sie als Nationalspieler von der Entscheidung, das Turnier zu verlegen?

Ginter: Es ist für alle schade, natürlich auch für uns, dass keine EM gespielt wird. Aber sie ist ja nicht weg. Wir brauchen leider ein bisschen Geduld. Aus gesundheitlicher Sicht war es richtig, das Turnier zu verschieben.

Welche Hoffnungen verbinden Sie nun mit der EM 2021?

Ginter: Ich hoffe, dass bis dahin alles mehr oder weniger beim Alten ist. Dass die Fans sich wieder frei bewegen können. Dass sie in die Stadien kommen können. Dass wir in ausverkauften Stadien spielen können. Es ist im Moment schwer vorstellbar, wann wieder alles beim Alten ist. Ich hoffe aber, dass der Alltag kommt. Dann geht es auch wieder um sportlichen Erfolg. Der hat gerade nicht oberste Priorität.

Stehen Sie mit den anderen Nationalspielern auch in Kontakt in dieser schwierigen Zeit?

Ginter: Wir haben mehrere WhatsApp-Gruppen. Ich habe aber auch mit einzelnen Spielern Kontakt – mit Joshua Kimmich zum Beispiel. Man hält sich auf dem Laufenden, erhält in der Gruppe auch immer wieder Neuigkeiten. Es ist insgesamt wichtig, dass wir unserer Vorbildfunktion gerecht werden und versuchen, dabei bodenständig und demütig zu sein.

Sie hatten Mitte März in einem Video verkündet, dass die Nationalmannschaft zweieinhalb Millionen Euro Soforthilfe in der Corona-Krise zur Verfügung stellt. Einen Tag später teilte Sportdirektor Max Eberl mit, dass die Gladbacher Spieler auf Gehalt verzichten. Wie kam es zu dieser Entscheidung des Teams?

Ginter: Wir haben als Mannschaftsrat mit Max Eberl und Geschäftsführer Stephan Schippers gesprochen. Sie haben uns dann klar erklärt, was verloren geht, wenn die Saison nicht beendet werden würde und was verloren geht, wenn sie mit Spielen vor leeren Rängen zu Ende gespielt wird. Im Mannschaftsrat haben wir einstimmig beschlossen, dass wir helfen wollen. Das haben wir anschließend allen Spielern mitgeteilt. Jeder war bereit zu helfen. Dann ging es relativ schnell. Der Verein hat ja auch relativ schnell Mitarbeiter auf Kurzarbeit umgestellt. Deshalb war es uns sehr wichtig, dass wir gerade die Mitarbeiter unterstützen, die eine Familie zu Hause haben, die Miete zahlen müssen.

Wie haben Sie persönlich diese Krise bislang wahrgenommen?

Ginter: Es war sehr hart. Man wurde aus seinem Alltag herausgerissen. Ich habe mit meiner Frau aber alles dafür getan, die ältere Generation und die Mitmenschen zu schützen: indem wir einfach zu Hause bleiben und auf Hygiene achten. Es ist sehr wichtig, dass wir das alle noch eine Weile vor Augen haben. Es ist zwar ein Einschnitt in die eigene Freiheit, wenn man zu Hause bleiben muss. Aber es sind ja erst ein paar Wochen rum. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir noch nicht weit sind. Dass es noch dauern wird. Dass wir durchhalten müssen. Und dass wir alle solidarisch miteinander umgehen müssen, um die Welle der Corona-Krise zu verlangsamen.