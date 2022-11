Gladbach-Profi Christoph Kramer: „Der VfL Bochum ist einfach ein cooler Verein“

Mönchengladbach. Christoph Kramer tritt mit Borussia Mönchengladbach am Dienstag beim VfL Bochum an. Der 31-Jährige spricht über seinen Ex-Klub − und über die WM.

Gladbach-Profi Christoph Kramer kommt direkt vom Krafttraining. Der Weltmeister von 2014 trägt Shorts und Turnschuhe, als er in einem Raum neben dem Spielertunnel im Borussia-Park zum Interview erscheint. Für den 31-Jährigen hält die Englische Woche eine ganz besondere Partie bereit: Mit Gladbach tritt der Mittelfeldspieler an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum an. Dort begann 2011 seine Profikarriere.