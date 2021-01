Gladbach-Profi Kramer: Zurück in der Form eines Weltmeisters

Mönchengladbach. Christoph Kramer ist für Gladbach enorm wertvoll. Trainer Marco Rose erklärt den Leistungsschub des 29-Jährigen, der derzeit wie 2014 in Brasilien spielt.

Christoph Kramer kann eine zu diesem Zeitpunkt der Saison bemerkenswerte Zahl vorweisen: 2030 Einsatzminuten hat der Fußball-Weltmeister von 2014 bereits verbucht. An 17 der bisherigen 18 Bundesliga-Spieltagen ließ Trainer Marco Rose ihn spielen. Auch in den beiden DFB-Pokalpartien und den sechs Begegnungen in der Champions League kam er zum Zuge. Was bedeutet: Kramer ist für Borussia Mönchengladbach vielleicht wichtiger denn je.

„Chris hat dieses Jahr noch einmal draufgepackt“, sagt Rose. Die Leistungssteigerung des 29-Jährigen führt der Trainer auf die Teilnahme am wichtigsten europäischen Klubwettbewerb zurück: „Vor allem mit Beginn der Champions League hat er einen Schub bekommen und relativ deutlich gezeigt, warum er im WM-Finale auf dem Platz stand, warum er Weltmeister ist.“

Am 21. Oktober war Gladbach mit Kramer in der Startelf bei Inter Mailand (2:2) in die Gruppenphase gestartet. „In Mailand ist mir aufgefallen, wie er dort vorangegangen ist, wie er fast 13 Kilometer marschiert ist, um Passwege zu schließen, um zu unterstützen und unser Spiel anzukurbeln“, sagt Rose: „ Er hat damit auch Vertrauen gewonnen.“ Kramer hat mit seinen Leistungen im defensiven Mittelfeld maßgeblichen Anteil daran, dass Gladbach in dieser Saison sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene auf Kurs ist.

Kramer behält mit Gladbach die großen Ziele im Blick

Am kommenden Mittwoch kämpft er mit den Fohlen beim VfB Stuttgart um den den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Am 24. Februar steht das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City auf dem Programm. Und an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte er mit den Gladbachern im Spiel bei Union Berlin wieder den Sprung unter die ersten Vier der Bundesliga-Tabelle schaffen.

Falls ihnen am Ende die erneute Qualifikation für die Champions League gelingen sollte, würde der frühere Bochumer und Ex-Leverkusener bereits zum dritten Mal in seiner Karriere an der Königsklasse teilnehmen. Kramer kann mit Gladbach in dieser Saison große Ziele im Blick behalten.

Seine Qualitäten hatte er zum wiederholten Male bereits im Endspurt der vergangenen Spielzeit gezeigt. Mit Kramer in der Anfangsformation feierte Gladbach vor Saisonschluss drei Siege in Serie und damit den Einzug in die Champions League. Auf Defensivstratege Denis Zakaria hatte Rose dabei nicht mehr zurückgreifen können: Der Schweizer Nationalspieler musste nach einer Knie-Operation pausieren. Zakaria schuftete für sein Comeback, wurde dann im Trainingslager in Marienfeld teilweise wieder ins Teamtraining integriert.

Seit 2016 fest bei Borussia unter Vertrag

Kramer nahm dort auf der Terrasse des Hotels Klosterpforte für ein Gespräch Platz und sagte: „Ich glaube, dass Kontinuität das Beste für einen Spieler ist. Nur wenn ein Spieler sich wohlfühlt, kann er das Beste aus sich herausholen.“ Der gebürtige Solinger, der von 2013 bis 2015 auf Leihbasis für Gladbach spielte und seit 2016 fest bei der Borussia unter Vertrag steht, stellt das selbst Woche für Woche unter Beweis.

Im defensiven Mittelfeld harmoniert er vorbildlich mit Florian Neuhaus. Rose bewertet Kramers Zusammenspiel mit dem 23-Jährigen als „richtig gut“. Bis Zakaria in dieser Saison wieder eingesetzt werden konnte, dauerte es noch eine ganze Weile. Seine Verletzung entpuppte sich letztlich als Knorpelschaden. Erst im November – mehr als acht Monate, nachdem er sich die Verletzung zugezogen hatte – kehrte er auf den Rasen zurück.

Gladbach-Trainer Rose: „Chris hat einen Sprung gemacht“

Was jedoch längst nicht bedeutete, dass Kramer und Neuhaus nun seltener gefragt gewesen wären. Rose fand Lösungen, mit denen die drei Mittelfeldakteure jeweils ihren Platz in der Startelf fanden. Gegen Bayern München (3:2) ließ er Kramer in der Zentrale spielen, Neuhaus und Zakaria jeweils leicht ausgerückt davor. Ähnlich funktionierte das Gladbacher Spiel nach einer Umstellung gegen Borussia Dortmund (4:2). Auch gegen den BVB war Kramer eine tragende Säule. Er lief viele Räume zu, unterstützte besonders in der Dortmunder Druckphase während der zweiten Halbzeit die eigene Viererkette.

„Chris hat in dieser Saison einen richtigen Sprung gemacht“, urteilt Rose. Es ist davon auszugehen, dass Christoph Kramer damit auch am Ende dieser Spielzeit eine beachtliche Zahl an Einsatzminuten auf seinem Konto haben wird.