Mönchengladbach. Gladbachs Florian Neuhaus setzt mit dem Traumtor beim 3:1 über Mainz eine spezielle Forderung um: Trainer Marco Rose fordert Mut in extremen Situationen. So eine ergibt sich für die Fohlen auch in der Tabelle.

Gladbach-Profi Neuhaus: Man braucht Mut für diesen Schuss

Florian Neuhaus ballte seine Hände zu Fäusten, sprintete zu den Fans und schrie seine Freude heraus. Der 22-Jährige bejubelte ein Kunststück der Marke Tor des Monats, wenn nicht gar des Jahres. Aus knapp 40 Metern hatte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach in der 88. Minute gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 getroffen. Er setzte nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt beim 3:1 (1:1), mit dem die Gladbacher am Samstag ihr achtes Bundesliga-Heimspiel in Serie gewannen.

„Man braucht Mut, damit man so einen Schuss mal probiert. Ich bin froh, dass der Ball so reingegangen ist“, sagte Neuhaus. Dem Treffer vorausgegangen war eine Aktion des Mainzer Torhüters Robin Zentner, der den Ball beim Herauslaufen vor dem Strafraum in Richtung Neuhaus geköpft hatte. Der Gladbacher nahm die Kugel an, schlug einen Haken nach rechts und schickte den Ball auf die Reise. Zentner spurtete zurück, konnte das spektakuläre Tor aber nicht mehr verhindern.

Rose über Neuhaus: "Er hat das Risiko genommen"

Gladbachs Trainer Marco Rose lobte Neuhaus hinterher für seine Entscheidung in der Szene: „Er hat das Risiko genommen. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen aus allen Lagen und Situationen torgefährlich sein. Das hat Flo probiert. Und er ist dafür belohnt worden.“ Das gesamte Gladbacher Team belohnte sich für einen vor allem in der zweiten Halbzeit engagierten Auftritt. Die Borussen präsentierten sich im Duell mit den Mainzern, für die Rose als Profi 65 Bundesliga- und 85 Zweitliga-Spiele bestritten hatte, deutlich lauffreudiger und zweikampfstärker als noch zum Start der Rückrunde bei FC Schalke 04 (0:2).

Dabei hatte Rose gegen Mainz auf drei Verteidiger verzichten müssen: Stefan Lainer (Gelbsperre), Ramy Bensebaini und Tony Jantschke (beide Muskelfaserriss) fehlten. Fabian Johnson ersetzte Lainer in der Viererkette auf der rechten Seite. Nico Elvedi, der die Partie auf Schalke wegen Nackenbeschwerden verpasst hatte, spielte wieder in der Innenverteidigung. Christoph Kramer kam statt Jonas Hofmann im defensiven Mittelfeld zum Zuge. Die Spielmacher-Position besetzte Kapitän Lars Stindl.

Gladbach-Stürmer Pléa trifft zweimal

Die Gladbacher wurden direkt kalt erwischt: In der zwölften Minute spielte Moussa Niakhaté einen langen Ball in den Strafraum, Robin Quaison erlief die Kugel im Vollsprint und traf. Den Ausgleich markierte Alassane Pléa, der den Ball nach einem Freistoß von Oscar Wendt volley in den Maschen versenkte (24.). Pléa erzielte in der zweiten Halbzeit auch das 2:1 per Direktabnahme nach einer Flanke von Herrmann (76.). Dem Franzosen gelang sein siebter Saisontreffer, womit er nun die teaminterne Torschützenliste anführt. Marcus Thuram traf gegen Mainz nur die Unterkante der Latte, der eingewechselte Breel Embolo den Pfosten. Beide haben je sechs Treffer auf dem Konto.

Seinen Anteil am Gladbacher Sieg hatte auch Torwart Yann Sommer, der einen Schuss von Daniel Brosinski mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte und Borussias Innenverteidiger Nico Elvedi mit einer weiteren Glanzparade vor einem Eigentor bewahrte. Der Schweizer Nationaltorhüter blickte bereits auf das Topspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Spitzenreiter RB Leipzig. Die Borussen liegen nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer.

„Wir werden uns gut vorbereiten, um auch dort eine sehr gute Leistung zu zeigen“, versprach Sommer. Für Trainer Rose, der in Leipzig geboren wurde, ist es ein besonderes Spiel. „Ich freue mich auf meine Heimatstadt und darauf, viele Freunde im Stadion zu haben“, sagte der 43-Jährige. „Aber ich freue mich auch auf ein intensives Spiel, in dem wir Punkte mitnehmen wollen.“