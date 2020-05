Gladbach: Rose warnt vor Standardsituationen im Union-Spiel

Mönchengladbach. In der Hinrunde verlor Gladbach bei Union Berlin 0:2. Am Sonntag tritt der Aufsteiger im Borussia-Park an. Trainer Marco Rose warnt sein Team.

Das Hinrunden-Spiel bei Union Berlin im November endete für Borussia Mönchengladbach mit einer Enttäuschung. Der Klub vom Niederrhein, damals noch Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, unterlag dem Aufsteiger überraschend mit 0:2. An diese Niederlage denkt auch Trainer Marco Rose vor dem zweiten Duell mit den Berlinern am Sonntag im Borussia-Park (15.30 Uhr/Sky) noch zurück. "Ich glaube, dass die Spielanlage von Union ähnlich geblieben ist. Auf uns wartet ein intensiv spielender Aufsteiger, der sich sehr über die Arbeit gegen den Ball definiert", sagt der 43-Jährige.

Union verbuchte in den ersten drei Spielen einen Punkt: Am Mittwoch trennte sich das Team von Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 (1:1). Der Hauptstadt-Klub liegt mit 31 Zählern auf dem Konto vier Punkte vor dem Relegationsrang, den Fortuna Düsseldorf belegt. Rose warnt seine Mannschaft : "Bei Standardsituationen müssen wir sehr aufmerksam sein. Ansonsten müssen wir unser Spiel besser auf den Platz bringen als in den letzten zwei Partien."

Gladbach belegt Rang vier vor Leverkusen

Mit dem 3:1 bei Eintracht Frankfurt hatte Gladbach einen sehr überzeugenden Auftritt zum Liga-Restart hingelegt. Der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen folgte dann das 0:0 bei Werder Bremen. Rose betont, es spreche "nicht über grundsätzliche Probleme, aber über viele Details, die wichtig sind, um auf Top-Niveau erfolgreich zu sein." Die Borussia steht auf Rang vier - punktgleich (53) mit dem Fünften aus Leverkusen - und hofft auf eine Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison.

Wie zuletzt in Bremen muss Rose auch am Sonntag auf Mittelfeldspieler Tobias Strobl (30) und Stürmer Breel Embolo (23) verzichten. Strobl hatte sich gegen Leverkusen einen Muskelfaserriss zugezogen, Embolo eine schwere Wadenprellung. Der Ex-Schalker konnte noch nicht wieder am Training teilnehmen. Defensivmann Tony Jantschke, der in Bremen in die Startelf gerückt war, ist aufrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt.