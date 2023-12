Gladbach: Seoane erwartet auch von Cvancara eine Steigerung

Mönchengladbach Stürmer Tomas Cvancara sucht bei Borussia Mönchengladbach noch seinen Rhythmus. Für das Spiel in Frankfurt am Mittwoch ist er wieder eine Option.

Tomas Cvancara gelang im August ein bemerkenswertes Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der tschechische Stürmer, den Borussia Mönchengladbach als Königstransfer des Sommers für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag geholt hatte, erzielte beim wilden 4:4 in Augsburg zwei Tore. Vier Monate nach diesem Auftakt fällt die Bilanz des 23-Jährigen allerdings eher dürftig aus: Kurz vor Weihnachten kann der Angreifer nach seinen zwölf Einsätzen lediglich vier Treffer vorweisen. Cvancara sucht bei den Fohlen noch seinen Rhythmus.

Was allerdings auch daran liegt, dass er immer wieder ausgebremst wurde: Mal war Cvancara verletzt, zuletzt dann erkrankt, weshalb er auch das Spiel gegen Werder Bremen (2:2) verpasste. Zum Jahresabschluss bei Eintracht Frankfurt an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) ist er wieder einsatzbereit. „Er ist komplett ausgeheilt und steht zur Verfügung“, verkündete Trainer Gerardo Seoane am Dienstag.

Gladbach muss auf Jordan Siebatcheu verzichten

Was aber noch nicht heißen muss, dass er auch wieder zur Startelf zählt. „Das werde ich nicht preisgeben“, sagte Seoane. „Tomas ist für das Spiel ein Thema. Doch es gibt auch taktische Überlegungen, wie wir aufstellen.“ Stürmer Jordan Siebatcheu (27), den Gladbach von Union Berlin ausgeliehen hat, fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses weiterhin aus. Gegen Bremen zeigte Robin Hack (25), im Sommer vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu Borussia gewechselt, eine ansprechende Leistung. Eine Woche zuvor hatte Cvancara, der in Gladbach einen bis 2028 gültigen Vertrag besitzt, in der Partie bei Union Berlin (1:3) einen ganz schwachen Auftritt hingelegt.

Gibt die Richtung vor: Gladbach-Trainer Gerardo Seoane. Foto: Federico Gambarini / dpa

Seoane verwies nun auf Cvancaras komplizierte Hinrunde: „Er hat gefühlt 50 Prozent der Trainings verpasst. Er ist zwar von Anfang an angekommen und hat gezeigt, was er draufhat. Aber er braucht Kontinuität über das Training, damit er in die Abläufe reinkommt, weil er auch noch ein junger Spieler ist.“ Dann formulierte der Gladbacher Trainer allerdings eine Forderung: „Wir erwarten von ihm wie von allen anderen neuen Spielern in der Rückrunde, dass sie noch einen Sprung nach vorne machen.“ Im Gladbacher Umbruch sieht Seoane also noch Luft nach oben. Auch Cvancara dürfte den Auftrag seines Trainers vernommen haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach