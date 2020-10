Gladbach: So hat Eberl die Borussia im Sommer verstärkt

Während es an anderen Bundesliga-Standorten am Montag äußerst turbulent zugegangen ist, konnte sich Max Eberl am letzten Tag der Sommertransferperiode zurücklehnen. Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach hat seine Arbeit auf dem Fußball-Transfermarkt schon vor einigen Monaten abgeschlossen - so handhabt es der 47-Jährige bereits seit vielen Jahren.

Im Juli gab der Klub zunächst die Verpflichtung von Hannes Wolf (21) aus Leipzig bekannt. Trainer Marco Rose kannte den Österreicher schon aus gemeinsamen Tagen bei Red Bull Salzburg. Aufgrund einer Verletzung kam Wolf in der vergangenen Saison bei RB Leipzig nur selten zum Einsatz - und ließ sich nach Mönchengladbach ausleihen. Valentino Lazaro (24), zuvor bei Inter Mailand, absolvierte mit den Fohlen bereits das Trainingslager in Harsewinkel-Marienfeld. Allerdings plagt sich Lazaro derzeit noch mit einem Muskelbündelriss in der Wade herum.

Gladbach ist kaum Risiko eingegangen

Und trotzdem: Die gemeinsame Vorbereitung ist ein Vorteil gegenüber jener Konkurrenz, die erst kurz vor Transferschluss noch potenzielle Leistungsträger unter Vertrag genommen hat. Genauso wie die Tatsache, dass Gladbach keine wichtigen Spieler abgeben musste. Dabei spielt natürlich die Champions-League-Qualifikation eine Rolle. Mit Lazaro und Wolf konnte Eberl die schon in der Vorsaison überzeugend auftretende Borussia punktuell verstärken, der Kader ist flexibler.

Risiko sind die Gladbacher in dieser Transferperiode durch die Leihen kaum eingegangen. Wolf und Lazaro könnten jeweils per Kaufoption langfristig verpflichtet werden. Für Deals mit hohen Ablösesummen ist Eberl ohnehin nicht bekannt - vor allem nicht in diesen ungewissen Zeiten.

Borussia Mönchengladbach scheint gerüstet für drei Wettbewerbe

Fazit: Eberl hat es geschafft, den schon starken Kader an einigen Stellen zu optimieren - und ist dabei kaum ins Risiko gegangen. Wenn alle Spieler gesund bleiben, ist die Borussia für die kommende Saison gut aufgestellt. Die dürfte es mit Bundesliga, DFB-Pokal und einer schwierigen Champions-League-Gruppe in sich haben.

