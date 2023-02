Gladbach-Trainer Farke: „Dreckstag“ gegen Schalke erwischt

Gladbach-Trainer Daniel Farke am Samstagabend im Borussia-Park beim Spiel gegen Schalke 04.

Mönchengladbach. Gladbach-Trainer Daniel Farke nannte etliche Kritikpunkte nach dem 0:0 gegen Schalke 04. Das Ergebnis hatte für ihn nur einen positiven Aspekt.

Daniel Farke entschuldigte sich vorab ausdrücklich. „Sorry für meine Wortwahl“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach, „Wir haben einen Dreckstag erwischt.“ Farke sprach damit Klartext, erläuterte auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen Schalke 04 allerdings auch noch im Detail, warum er mit dem Auftritt seiner Mannschaft so unzufrieden war. Sie habe „hektisch, ungenau, fußballerisch nicht präzise, technisch nicht gut gespielt“. Die Gladbacher konnten am Ende sogar noch froh darüber sein, das Spiel gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, den Abstiegskandidaten Nummer eins, nicht verloren zu haben.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel verloren“, monierte Farke. „Wir haben dann den Fußball gespielt, den Schalke eigentlich spielt, und nicht unseren: mit Dominanz und Kontrolle. Das einzig Positive ist wirklich, dass wir zu Null gespielt haben.“ Das war Gladbach in der Bundesliga zuletzt am 17. September vergangenen Jahres beim 3:0 gegen den Champions-League-Teilnehmer und Pokalsieger RB Leipzig gelungen. Ein torloses Unentschieden gegen das Liga-Schlusslicht ist für Borussia natürlich eine Enttäuschung.

Gladbach-Fans pfeifen nach dem Spiel

Eine Woche nach dem ersten Auswärtssieg der Saison, dem 4:1 bei der TSG Hoffenheim, agierten die Gladbacher in der Offensive oftmals zu umständlich, in der Defensive zu fehlerhaft. Nach Spielende gab es ein Pfeifkonzert von den Rängen. „Das finde ich ganz normal“, sagte Farke über die Reaktion der Fans. „Man hatte ein super Auswärtsspiel in Hoffenheim gemacht. Dann kommt unter Flutlicht ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, das ausverkauft ist. Da ist man natürlich Favorit.“ Gladbach wurde dieser Rolle gegen Schalke nicht gerecht.

„Meine Erfahrung ist, dass genau diese Spiele dann unfassbar schwierig werden. Ich habe das erwartet, hätte mir aber trotzdem gewünscht, dass wir den Türöffner finden und ein Tor erzielen. Unsere Fans dürfen mit dem 0:0 unzufrieden sein“, sagte Farke. Seine Mannschaft belegt mit 26 Punkten weiter Rang acht, acht Punkte trennen die Gladbacher von Rang sechs. Weiter geht es für die Borussia am 12. Februar (15.30 Uhr/DAZN) bei einem weiteren Abstiegskandidaten: Hertha BSC. Dort wird Farke von seiner Mannschaft sicherlich eine deutliche Steigerung fordern.

