Gladbach-Trainer Hütter: „Der BVB hat auch seine Schwächen“

Trainer Adi Hütter will mit Borusssia Mönchengladbach den Aufwärtstrend bestätigen.

Mönchengladbach. Trainer Adi Hütter feilt am Matchplan für das Spiel in Dortmund. Roland Virkus freut sich auf seine erste Partie als Gladbacher Sportdirektor.

Roland Virkus fiebert seiner Premiere entgegen. „Ich freue mich enorm auf dieses Spiel und habe richtig Lust, nach Dortmund zu fahren“, sagt der neue Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Virkus ist zwar schon seit 1990 für den Klub tätig, doch der langjährige Direktor des Nachwuchsleistungszentrums wird nun erstmals am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ins grelle Rampenlicht rücken, wenn Gladbach beim BVB antritt. Beim 100. Borussen-Duell in der Fußball-Bundesliga wird der 55-Jährige auf der Bank sitzen – und natürlich auf ein gelungenes Debüt hoffen.

Die jüngere Bilanz im BVB-Stadion spricht allerdings nicht für Gäste: Dortmund gewann die vergangenen sieben Liga-Heimspiele gegen Gladbach mit einem Torverhältnis von 21:3. Aber: In den beiden zurückliegenden Liga-Partien im heimischen Borussia-Park feierten die Fohlen zwei Siege über den BVB (4:2, 1:0). Trainer Adi Hütter rechnet sich und seiner Mannschaft nun auch auswärts Chancen aus: „Der BVB hat viele Stärken, aber auch seine Schwächen“, sagt der Österreicher: „Wir versuchen, einen guten Matchplan aufzustellen, um in Dortmund zu punkten.“

Mit 26 Punkten auf dem Konto liegen die Gladbacher vier Zähler vor dem Relegationsrang. Durch den wichtigen 3:2-Sieg über den FC Augsburg vor einer Woche verschafften sie sich etwas Luft zur Gefahrenzone. „Wir bekommen noch zu viele Gegentore“, stellt Hütter zwar fest, „man darf aber auch nicht vergessen, dass wir zuletzt gegen Augsburg in einer schwierigen Situation unter Druck eine ordentliche Leistung gebracht haben. Die Mentalität hat gepasst, und wir hätten noch mehr Tore erzielen können.“

Hütter über Kramer: „Ein absoluter Führungsspieler“

Ob Christoph Kramer nach überstandener Corona-Zwangspause nun wieder in die Startelf rückt, wollte der Trainer am Freitag noch nicht festlegen. Gegen Augsburg hatte er den Mittelfeldspieler in der Schlussphase eingewechselt. Kramer sei „ein absoluter Führungsspieler“, lobt Hütter. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass er nach seiner langen Pause erst seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining ist. Florian Neuhaus hat gezeigt, dass er auf der Sechs Zweikämpfe gewinnen kann, zudem ist seine Laufintensität hoch.“

Gladbachs neuer Sportdirektor: Roland Virkus. Foto: dpa

Hütter bereitet sein Team indes auf eine eher unwahrscheinliche Rückkehr von Erling Haaland vor: „Haaland ist mit seiner Wucht, Dynamik und Mentalität in Dortmund der Garant für Tore und Punkte. Ob er am Sonntag dabei ist, werden wir sehen. Wir müssen uns auf beide Möglichkeiten einstellen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach