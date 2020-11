Gladbach-Trainer Rose muss gegen Inter auf Elvedi verzichten

Engagiert am Spielfeldrand: Gladbach-Trainer Marco Rose

Mönchengladbach Gladbachs Nivo Elvedi hat sich verletzt. Tony Jantschke ersetzt ihn am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand in der Abwehr.

Borussia Mönchengladbach muss im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/DAZN) auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. „Nico hat sich gestern im Training eine Muskelverletzung zugezogen, in einer Einheit, die sehr locker war“, sagte Trainer Marco Rose am Montag. „Er wird morgen ausfallen.“ Tony Jantschke wird Elvedi in der Abwehr ersetzen.

Jantschke stand bereits am vergangenen Samstag beim 4:1-Sieg im Bundesliga-Spiel gegen den Tabellenletzten Schalke 04 in der Startelf. Elvedi sollte angesichts der Vielzahl der Spiele in diesen Wochen eine Auszeit bekommen.

„Es war auch wichtig, dass wir Tony mal wieder zum Spielen bringen, damit er Rhythmus aufnehmen kann“, erklärte Rose. „Wir hatten eigentlich alles richtig gemacht. Und die Dinge sind trotzdem nicht so gelaufen, wir wir uns das vorgestellt haben.“ Jantschke, der beim 6:0 über Schachtjor Donezk vor knapp vier Wochen in der Schlussphase eingewechselt worden war, wird nun seinen zweiten Champions-League-Einsatz in dieser Saison absolvieren.

Neuhaus: Achtelfinal-Einzug hätte „großen Stellenwert“

Gladbach (8 Punkte) geht als Tabellenführer der Gruppe B vor Real Madrid (7), Donezk (4) und Mailand (2) in den fünften Spieltag der Königsklasse. „Wir wissen um die Situation, in der wir uns aktuell befinden“, sagte Mittelfeldspieler Florian Neuhaus. „Wir haben in den vier Champions-League-Spielen zuvor schon gezeigt, dass wir sehr hohe Qualitäten haben. Das gilt es auch morgen wieder auf den Platz bringen.“

Das Erreichen des Achtelfinals „hätte einen großen Stellenwert“, betonte Neuhaus: „Das wäre für den ganzen Verein, aber auch für mich persönlich etwas Besonderes. Dementsprechend wollen wir morgen auch so auftreten, dass jeder sieht, dass wir unbedingt weiterkommen wollen.“