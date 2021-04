Gladbach demontiert die SGE - Traum von Europa lebt wieder

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach setzt sich im Duell mit dem aktuellen Verein des neuen Trainers 4:0 durch und hält sich die Chance auf Europa offen.

Adi Hütters Miene verfinsterte sich am Samstag in der 60. Spielminute. Soeben hatte Jonas Hofmann für Borussia Mönchengladbach auf 2:0 erhöht. Während der 28-Jährige mit seinen Teamkollegen jubelte, stand der Trainer von Eintracht Frankfurt zerknirscht an der Seitenlinie. Der 51 Jahre alte Österreicher sah beim Besuch seiner neuen Heimat am Niederrhein einen 4:0 (1:0)-Sieg der Borussia, für die er ab Sommer arbeiten wird. Gladbach darf als Tabellensiebter mit 43 Punkten darauf hoffen, auch in der kommenden Saison im internationalen Geschäft vertreten zu sein. Hütters Frankfurter, die mit 53 Zählern Platz vier belegen, kassierten einen Dämpfer im Kampf um ihre erste Champions-League-Teilnahme der Klubgeschichte.

Sippel ersetzt bei Gladbach Sammer

Gladbach hatte gegen Frankfurt auf Stammtorwart Yann Sommer (Rotsperre), Mittelfeldspieler Christoph Kramer (Gelbsperre) und Kapitän Lars Stindl (Muskelfaserriss) verzichten müssen. Tobias Sippel ersetzte Sommer im Tor, Nico Elvedi spielte nach überwundenen Wadenproblemen wieder in der Innenverteidigung. Offensivspieler Hofmann war nach seiner Corona-Infektion auf der linken Seite in die Anfangsformation gerückt. Valentino Lazaro kam im 4-2-3-1 System auf dem rechten Flügel zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem Spiel beim FC Augsburg (1:3) am 12. März.

Lazaro hatte nach einem Fehler von Frankfurts Stefan Ilsanker auch die erste Chance der Partie. Der Österreicher verpasste das Tor mit einem Flachschuss aus rund 18 Metern aber deutlich. Gladbach war in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft. Die Borussen agierten mit viel Einsatz, setzten die Gäste aus Hessen somit früh unter Druck. In der zehnten Minute servierte Jonas Hofmann einen Eckball von der rechten auf den ersten Pfosten. Und Matthias Ginter, der die Kapitänsbinde trug, löste sich von den Gegenspielern, um aus kurzer Distanz zur Gladbacher Führung einzuköpfen.

Intensive Partie in Mönchengladbach

Auf der Gegenseite hatte Luka Jovic fünf Minuten später die Chance zum Ausgleich. Der Kroate setzte den Ball nach einer Flanke seines Landsmann Filip Kostic aber einen Meter am Tor vorbei. Einen Kopfball von Stefan Ilsanker nach einem Eckstoß von Daichi Kamada lenkte Sippel mit einer starken Parade noch an die Latte (24.). Zuvor hatte Alassane Pléa das 2:0 verpasst (18.): Der Flachschuss des Franzosen aus 17 Metern rauschte nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Im Borussia-Park entwickelte sich in der ersten Hälfte ein Spiel, das zunehmend an Intensität gewann.

Die Frankfurter fanden immer besser in die Partie. Sie präsentierten sich nun aufmerksamer, aggressiver, passsicherer als noch in den ersten Minuten. Die Gladbacher Defensivkräfte waren gegen den Champions-League-Aspiranten gefordert. Nach Ballgewinnen gelang es den Gastgebern aber immer wieder, sich spielerisch zu befreien. Vor allem der von Inter Mailand ausgeliehene Lazaro erwies sich dabei als wichtiger Aktivposten. Der 25-Jährige setzte sich immer wieder als laufstarke Anspielstation im Angriffsspiel in Szene.

Borussia gibt den Ton an

Zu Beginn der zweiten Hälfte gaben die Borussen dann wieder den Ton an. Marcus Thuram (50.) und Florian Neuhaus (54.) vergaben zunächst gute Möglichkeiten zu erhöhen. Nach einem sehenswerten halbhohen Pass von Neuhaus auf die rechte Seite zog Hofmann halbvolley ab. Der Ball rutschte Eintracht-Torwart Kevin Trapp im Fallen unter seinem Körper durch – 2:0 für Gladbach. In der 67. Minute offenbarten die Gäste erneut große Defizite bei ihrer Zuordnung bei gegnerischen Eckstößen: Elvedi köpfte nach einem Eckball von Hofmann zunächst an die Latte, der nachsetzende Ramy Bensebaini aber ins Tor. In der Nachspielzeit traf dann noch Hannes Wolf zum Endstand (90.+5).

Von den Frankfurtern war in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zu sehen. Eintrachts Aymane Barkok traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten. Nach zuletzt drei Siegen in Serie musste Hütters Team die erste Niederlage seit dem 1:2 bei Werder Bremen am 26. Februar hinnehmen. Die Gladbacher verbuchten derweil zehn Punkte in den vergangenen vier Spielen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, untermauerte mit dem klaren Sieg über Frankfurt ihren Aufwärtstrend. Auch Hütter darf nun darauf hoffen, mit Gladbach in der neuen Spielzeit an einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen.

