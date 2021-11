Gladbach: Warum Neuhaus Rückhalt vom Verein vermisst

Mainz. Zuletzt hatte Florian Neuhaus in Gladbach einen schweren Stand. In Mainz spielte er, traf und übte im Anschluss überraschend deutliche Kritik.

Ein wenig Luftveränderung ist generell begrüßenswert – das dürfte sich am Wochenende auch Florian Neuhaus gedacht haben. Gladbachs Mittelfeldakteur verlässt nun für einige Tage den für ihn zuletzt eher belastenden Fußballeralltag am Niederrhein, der 24-Jährige reist für die finalen WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und in Armenien zur DFB-Auswahl. Mit im Gepäck verstaut sind dabei ein paar aufmunternde Worte seines Klubtrainers Adi Hütter, der Neuhaus‘ erstes Saisontor beim 1:1 in Mainz „ein Lebenszeichen“ nannte und zudem festhielt: „Flo Neuhaus ist deutscher Nationalspieler. Wir haben mit Hansi Flick telefoniert – und er lässt ihn nicht fallen.“

Womöglich lässt Bundestrainer Flick den Gladbacher am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein sogar von Beginn an spielen – für Neuhaus wäre es auf jeden Fall ein selten gewordenes Glücksgefühl. Auch die Partie am Freitagabend in Mainz begann der gebürtige Oberbayer auf der Ersatzbank, wurde nach der Verletzung von Nico Elvedi aber zeitig ins Rennen geschickt. In der 28. Minute kam er für den Schweizer Innenverteidiger ins Spiel, zehn Minuten später traf er zur Borussen-Führung – und äußerte, womöglich bestärkt durch das persönliche Erfolgserlebnis, in der FSV-Arena mit vorsichtigen Worten recht deutliche Kritik an seinem Arbeitgeber.

Gladbachs Florian Neuhaus: „Ich habe mir viel aufgebaut“

„Es ist nicht ganz einfach für mich. Ich habe mir über drei Jahre hier viel aufgebaut. Ich habe selber gemerkt, wie schnell es im Profifußball gehen kann“, skizzierte der siebenmalige Nationalspieler zunächst sein Unbehagen über die Reservistenrolle in Gladbach, in die er nach dem schwachen Saisonstart des Rautenklubs hineingerutscht ist. Seine Gedanken führte Neuhaus danach weiter aus und erklärte: „Ich hätte mir vielleicht auch ein Stück weit mehr Rückendeckung vom Verein gewünscht. Aber das ist im Profifußball vielleicht Wunschdenken.“ Er akzeptiere das, werde sich im Training weiterhin ins Zeug legen und mit guten Leistungen den Weg zurück in die Startformation suchen. Die abschließenden Ankündigungen werden seinen Chefs bei diesem Statement sicherlich am besten gefallen haben. Klare Ansichten vertraten Bank-Vorstand Hütter und Sportdirektor Max Eberl aber vor allem hinsichtlich der vorangegangenen dezenten Klage von Neuhaus.

Kommt in Gladbach aktuell häufig nur von der Bank: Florian Neuhaus (rechts). Foto: dpa

„Es gilt das Leistungsprinzip. Flo sieht auch, dass wir im Zentrum gut gesetzt sind. Dass die Situation für ihn neu ist, gehört zur Entwicklung eines sehr guten Spielers dazu“, betonte Hütter. Der 51-jährige Österreicher lobte den Treffer des defensiven Mittelfeldspielers zudem ebenso wie Eberl, der vor gut einem Monat explizit renommierte Kadermitglieder wie Neuhaus an den klaren Wunsch des Vereins nach Konkurrenz innerhalb des Teams erinnert hatte – und der nun streng erwähnte: „Flo hat eine gute Entwicklung genommen, die sehr steil und stetig nach oben ging. Mit 24 Jahren wird er auch anders von uns und von anderen bewertet.“

Bitter für Gladbach: Elvedi und Embolo verletzt

Tore wie das in Mainz seien die kleinen Schritte, die es brauche, um wieder in die Stammelf zu kommen, sagte Eberl noch. Und sprach damit aus Sicht eines Klubs, der zwar zu sportlichen Großtaten wie im Pokal gegen die Bayern befähigt ist, die Bundesligarunde bislang aber überwiegend in Trippelschrittchen absolviert.

Mit dem Remis bei den 05ern etwa ergatterte die Borussia von 18 möglichen Auswärtspunkten gerade mal vier. „Im Pokal gegen die Bayern haben wir ein Stück weit überperformt, da hatten wir einen Sterntag. Was wir dagegen in Mainz in der zweiten Halbzeit gespielt haben – da liegen Welten dazwischen“, seufzte Cheftrainer Hütter, der weiß: „In Summe gesehen haben wir schon noch einen Weg vor uns.“ Und der wird durch die am Freitagabend in Mainz erlittenen längeren Verletzungen von Nico Elvedi und Angreifer Breel Embolo nicht eben einfacher. Sie werden längere Zeit ausfallen.

