Gladbacher Florian Neuhaus verletzt sich bei Testspiel

Rottach-Egern. Neuer Schock im Trainingslager von Borussia Mönchengladbach in Rottach-Egern: Nach Christoph Kramer verletzt sich auch Florian Neuhau.

Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus hat sich beim 2:1-Testspielsieg von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Ingolstadt verletzt. Wenige Minuten vor Ende der Partie in Rottach-Egern zog sich der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler die Blessur am Mittwoch ohne Gegner-Einwirkung zu und musste mit dick bandagiertem Oberschenkel vom Platz. In Ex-Weltmeister Christoph Kramer, der sich fünf Tage zuvor einen Innenbandanriss im Knie zuzog, wird den Gladbachern bereits ein zentraler Mittelfeldspieler wochenlang fehlen.

Gladbach-Trainer Seoane sucht noch einen neuen Kapitätn

In der 2. Halbzeit des Tests des Bundesligisten gegen den Drittligisten hatte Neuhaus das Team als Kapitän angeführt. Nach den Abgängen des bisherigen Spielführers Lars Stindl und dessen potenziellem Nachfolger Jonas Hofmann zählt Neuhaus zu den Kandidaten auf das Amt. Der neue Trainer Gerardo Seoane hat eine diesbezügliche Entscheidung für nach dem Trainingslager angekündigt. (dpa)

