Im Video: So erarbeitete sich die Borussia den Heimsieg

Mönchengladbach. Mönchengladbach bläst nach dem Sieg gegen Bochum zur Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Der VfL bleibt trotz der Niederlage optimistisch.

Für Jonas Hofmann kann die Richtung von Borussia Mönchengladbach in der Tabelle nach dem Pflichtsieg gegen den VfL Bochum nur nach oben gehen. "Wir müssen jetzt weiterpunkten, auch nach der Länderspielpause", sagte der Nationalspieler nach dem 2:1 (2:0) am Sonntag gegen den VfL Bochum. "Die drei Punkte waren wichtig, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren", sagte Hofmann weiter, der das 2:0 (40. Minute) gegen den Aufsteiger erzielt hatte. Alassane Plea (12.) hatte früh das erste Gladbacher Tor geschossen. Danny Blums Anschlusstor (86.) für Bochum kam zu spät.

Nach einigen Rückschlägen zuletzt in der Liga sprang die Borussia damit auf Rang zehn am Erzrivalen 1. FC Köln vorbei. "Das ist natürlich wichtig, dass wir vor denen stehen. Aber wir wollen schon noch ein paar Plätze klettern", sagte Hofmann.

Was die Borussia leisten kann, hatte sie beim fulminanten 5:0 am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Bayern München gezeigt. In der Liga war sie davor gegen vermeintlich schwächere Gegner wie den VfB Stuttgart (1:1) und bei Hertha BSC (0:1) zweimal sieglos geblieben. Auch gegen Bochum geriet der Sieg in einem dominant geführten Spiel in der Schlussphase noch einmal unnötig in Gefahr, weil erneut etliche Großchancen in der zweiten Halbzeit ungenutzt blieben. Beim VfL waren sie vor allem wegen der zweiten Halbzeit mit dem Spiel nicht unzufrieden. Trainer Thomas Reis fasst das so zusammen: „Wenn man bedenkt, welche Gegner wir auswärts bisher hatten und welche Ergebnisse es für uns da gab und dazu sieht, welche Qualität Gladbach auf den Platz bringt, war das für uns ein sehr gutes Auswärtsspiel.“ (fs)

