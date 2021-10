Bundesliga Im Video: Tor des Jahres? Gladbachs Embolo trifft per Fallrückzieher

Wolfsburg. Gladbach setzt mit dem Sieg in Wolfsburg ein Ausrufezeichen. Dabei trifft Breel Embolo sehenswert per Fallrückzieher. Die Highlights.

Gladbachs Breel Embolo lieferte beim 3:1 (2:1)-Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach beim VfL Wolfsburg von Beginn an ab. Und wie. Schon in der fünften Spielminute setzte der 24 Jahre alte Angreifer einen spektakulären Fallrückzieher in die Maschen. Rund 90 Sekunden später bewies er beim Pass auf Hofmann vor dem 2:0 (7.) eine glänzende Übersicht.

Als es dann im zweiten Durchgang eng wurde, holte Embolo auch noch einen Elfmeter heraus, den Stindl zwar verschoss. Aber die fällige Gelb-Rote Karte gegen Wölfe-Verteidiger Maxence Lacroix (76.) verschaffte den Gladbachern Luft - es reichte zum ersten Auswärtssieg in Wolfsburg seit fast 18 Jahren.

Hier gibt es die Highlights des Gladbacher Sieges in Wolfsburg im Video. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach