Live! 1:1 statt 2:0 - Bayern gleicht gegen Gladbach aus

Mönchengladbach. Zuletzt konnte Borussia Mönchengladbach den FC Bayern häufig ärgern. Auch dank Yann Sommer - der nun aber für München spielt. Der Ticker.

Der Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München steht an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Zeichen der Rückkehr von Yann Sommer. Erstmals seit seinem Wechsel tritt der Torwart mit dem Rekordmeister bei seinem ehemaligen Klub an. Die Bayern sind Bundesliga-Spitzenreiter, die Gladbacher durch die schwachen Auftritte gegen Schalke (0:0) und bei Hertha BSC (1:4) auf Platz zehn abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke kämpft gegen einen Abwärtstrend.

Im Vergleich zum Spiel in Berlin gibt es drei Änderungen in der Gladbacher Startelf. Marcus Thuram und Joe Scally, die beide mit Wadenproblemen zu kämpfen haben, sitzen auf der Bank, Luca Netz fehlt wegen Oberschenkelbeschwerden. Alassane Pléa, Stefan Lainer und Ramy Bensebaini, der nach einer Erkrankung wieder fit ist, dürfen dafür beginnen.

FC Bayern ohne Coman

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann tauschte nach dem 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain auf fünf Positionen: Statt Matthis de Ligt, Joao Cancelo, Leroy Sané, Jamal Musiala (alle Bank) und Kingsley Coman (Wadenprobleme) spielen Daley Blind, Serge Gnabry, Thomas Müller, Ryan Gravenberch und Alphonso Davies.

Hoffnung darf den Gladbachern die Bilanz machen. Seit Sommer 2011 holte Borussia 32 Punkte gegen Bayern – alle anderen Mannschaften kommen seitdem auf maximal 19 Zähler gegen die Münchener. Sie gewannen von den vergangenen acht Liga-Spielen im Borussia-Park nur zwei. Letztmalig siegten die im Bayern in Mönchengladbach am 2. März 2019 − an einem Karnevalssamstag, wie heute.

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné - Wolf, Hofmann, Stindl - Pléa

München: Sommer - Pavard, Upamecano, Blind - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Davies - Müller, Gravenberch - Choupo-Moting

