Live! Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt im Ticker

Mönchengladbach In dieser Saison hat Gladbach noch kein Duell mit einem Tabellenletzten gewonnen. Gelingt es heute gegen Darmstadt? Das Spiel im Live-Ticker.

Drei Tage nach der wegen der Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallenen Viertelfinal-Partie im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken liegt bei Borussia Mönchengladbach der Fokus wieder auf der Bundesliga: An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielen die Fohlen gegen Aufsteiger Darmstadt 98.

.Duelle mit Tabellenletzten sind in dieser Saison bislang eine problematische Angelegenheit für die Borussen. Viermal spielte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gegen ein Schlusslicht, keine einzige Partie gewann sie, dazu zählte in der Hinrunde auch das 3:3 in Darmstadt. Derzeit belegen die Hessen wieder Rang 18.

Gladbach gegen Darmstadt: Das Spiel im Ticker

„Darmstadt hat eine unangenehme Spielweise. Sie sind bissig, aggressiv und intensiv in den Duellen“, sagte Seoane. „Wir müssen auf physischer sowie mentaler Ebene dagegenhalten und Darmstadt mit unseren fußballerischen Fähigkeiten bespielen.“

Im Borussia-Park stehen sich die Teams mit den bislang meisten Gegentoren in dieser Saison gegenüber: Gladbach hat 41 Gegentreffer hinnehmen müssen, Darmstadt 49.

