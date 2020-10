Live! Gelingt RB Leipzig gegen Gladbach der Startrekord?

Mönchengladbach. RB Leipzig gastiert zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach. Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker.

Julian Nagelsmann peilt mit Spitzenreiter RB Leipzig einen Startrekord in der Fußball-Bundesliga an. „Wir können jetzt den besten Saisonstart der Club-Geschichte machen mit 16 von 18 Punkten - wir haben auch einige positive Dinge, auf die wir schauen. Ich glaube, dass das der viel bessere Weg ist“, betonte Nagelsmann vor dem Duell an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. Auf eine große Analyse mit dem Team nach dem 0:5 in Manchester verzichtete er: „Wie arbeitest du es auf? Besprichst du extrem viele Dinge oder lässt du es einfach mal geschehen und konzentrierst dich auf das was kommt.“ Ein Fragzeichen steht noch hinter dem Einsatz von Tyler Adams, ausfallen wird Nordi Mukiele.

Live-Ticker: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig