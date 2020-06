Live! Hofmann trifft - Gladbach führt gegen Wolfsburg

Mönchengladbach. Gegen Wolfsburg muss Gladbach auf Pléa und Thuram verzichten. Traoré steht erstmals in dieser Saison in der Startelf. Das Spiel im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach kämpft mit Personalproblemen um die Champions League: Trainer Marco Rose muss im Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) auf seine Top-Stürmer Alassane Pléa und Marcus Thuram verzichten, die beide verletzt sind. Ramy Bensebaini fehlt zudem gelbgesperrt.

Für Bensebaini spielt Oscar Wendt auf der linken Abwehrseite. Stürmer Breel Embolo, der im Topspiel beim FC Bayern (1:2) früh für Thuram eingewechselt wurde, spielt diesmal von Beginn an. Angreifer Ibrahima Traoré kommt zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison.

Gladbach liegt nach zuletzt zwei Niederlagen als Fünfter einen Punkt hinter Bayer Leverkusen. Die Werkself tritt erst am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln an. Die Borussia hat also die Chance, im Rennen um die Königsklasse vorzulegen. (nb)

Die Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Traoré, Stindl, Hofmann - Embolo

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Gerhardt - Arnold, Schlager - Steffen, Klaus, Victor - Weghorst

Tor: 1:0 Hofmann (10.)

Gladbach - Wolfsburg