Live! Gladbach hofft gegen Bremen auf Wiedergutmachung

Mönchengladbach. Beim Hinspiel in Bremen setzte es für die Borussia eine heftige 1:5-Niederlage. In Gladbach fehlen Werder wichtige Spieler. Der Live-Ticker

-Zum Auftakt des 25. Spieltages in der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) Werder Bremen. Gegen den punktgleichen Nachbarn im Tabellenmittelfeld hat das Team von Trainer Daniel Farke noch eine Rechnung offen. Nach dem 1:5 in der Hinrunde wollen die Gladbacher ein anderes Gesicht zeigen.

Für den Bremer Coach Ole Werner sei das Spiel Schnee von gestern. Der 34-Jährige lobte die "sehr hohe individuelle Qualität" der Mannschaft vom Niederrhein.

Borussia Mönchengladbach - Werder Rremen. Hier geht es zum Live-Ticker:

Die Bremer beklagen den Ausfall vieler wichtiger Spieler. Die Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt und Christian Groß sowie die Abwehrspieler Marco Friedl und Milos Veljkovic - vier von fünf Spielern aus dem Mannschaftsrat - werden im Borussia-Park fehlen. Mönchengladbachs Stammtorwart Jonas Omlin steht vor der Rückkehr in die Startelf. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach