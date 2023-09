Live! 0:2! Gladbach mit unterirdischem Start in Darmstadt

Darmstadt. Borussia Mönchengladbach greift heute nach dem ersten Saisonsieg. Es geht zum Tabellenletzten Darmstadt 98. Das Spiel im Live-Ticker.

Gladbach muss endlich liefern. Am vierten Spieltag geht es für den Klub vom Niederrhein zu Aufsteiger und Schlusslicht Darmstadt 98.Vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sieht Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht die Rollen aber klar verteilt. „Über die Favoritenrolle muss ich in dieser Saison an keinem Spieltag etwas sagen. Aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen und auch kein Mitleid. Wir wollen punkten“, sagte der 50-Jährige am Freitag.

Darmstadt 98 gegen Gladbach: Das Spiel heute im Live-Ticker

Vorab-Schema: Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach

Darmstadt: 1 Schuhen - 14 Klarer, 5 Maglica, 19 Karic - 26 Bader, 11 Kempe, 23 Gjasula, 32 Holland - 6 Mehlem - 24 Pfeiffer, 27 Skarke. - Trainer: Lieberknecht

Mönchengladbach: 33 Nicolas - 29 Scally, 5 Friedrich, 3 Itakura, 39 Wöber - 8 Weigl, 27 Reitz - 9 Honorat, 14 Plea, 19 Ngoumou - 13 Siebatcheu. - Trainer: Seoane

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

Zuschauer: 17.810 (ausverkauft)

