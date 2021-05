Live! Gladbach-Kapitän Stindl zurück in der Startelf

Mönchengladbach. Gladbach kämpft um einen internationalen Startplatz. Gegen Stuttgart gibt es drei Änderungen in der Startelf. Das Spiel im Live-Ticker.

Für Borussia Mönchengladbach geht es nicht nur um Wiedergutmachung, sondern auch um Europa: Eine Woche nach dem 0:6-Debakel beim FC Bayern kämpft die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Derzeit belegen die Fohlen Rang sieben, der zum Einzug in die Play-offs zur neu gegründeten Europa Conference berechtigt. Diese Platzierung will Gladbach an den letzten beiden Spieltagen dieser Bundesliga-Saison nun verteidigen.

Rose baut auf drei Positionen um: Stindl startet

Im Vergleich zum Spiel in München hat Rose drei Wechsel in seiner Startelf vorgenommen. Im defensiven Mittelfeld beginnt Christoph Kramer statt Denis Zakaria. Auch Kapitän Lars Stindl, der nach seiner Verletzungspause in der Vorwoche eingewechselt worden war, sowie Alassane Pléa gehören diesmal als Offensivkräfte wieder zur Anfangsformation. Breel Embolo und Valentino Lazaro sitzen dafür zunächst auf der Bank.

„Wir wollen gegen den VfB ganz anders auftreten als wir es in München getan haben. Und zwar so, dass man sieht, dass wir es geraderücken wollen“, sagte Rose. „Das Kernthema der letzten Tage und Wochen ist die Konstanz. Diese müssen wir in unsere Leistung und in unser Spiel bringen.“

Gladbach muss die Bilanz aufpolieren

Den Tabellenzehnten aus Stuttgart (42 Punkte) trennen vier Zähler von Gladbach (46). Auch der VfB hat noch eine kleine Chance auf eine Teilnahme an der Conference League. Punktgleich mit Roses Mannschaft und in der Tordifferenz nur um einen Treffer schlechter lauert Union Berlin auf Rang acht. Für die Gladbacher geht es nach der herben Pleite in München im letzten Heimspiel der Saison auch darum, das Torverhältnis (aktuell +7) im Rennen um Europa wieder zu verbessern.

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Endo, Sosa - Massimo, Karazor - Förster, Thommy - Kalajdzic

Hier geht es zum Live-Ticker:

