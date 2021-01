Live! Gladbach ohne Breel Embolo gegen Werder Bremen

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach trifft am Dienstagabend auf Werder Bremen. Trainer Marco Rose muss auf vier Spieler verzichten. Der Live-Ticker.

Borussias Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat sein Team für das Bundesligaspiel am Dienstagabend gegen Werder Bremen (18.30 Uhr) auf vier Positionen geändert. Neben Kapitän Lars Stindl, Denis Zakaria und Ramy Bensebaini fehlt auch Breel Embolo, der wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzordnung aus dem Kader gestrichen wurde. Bei den Bremern rückt nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg der Österreicher Romano Schmid für Davie Selke ins Team. Nicht dabei sind die verletzten Niclas Füllkrug und Ludwig Augustinsson.

Der Schweizer Nationalspieler Embolo hat sich am Samstagabend nach Informationen dieser Zeitung auf einer Feier in Essen aufgehalten. Während er bestreitet,Teilnehmer einer Fete gewesen zu sein, blieb die Polizei auch am Dienstag bei ihrer Darstellung. „Wir kennen die Aussage des Herrn Embolo. Wir haben keinen Einsatz in der Nachbarschaft gehabt. Unser Einsatz konzentrierte sich auf das Gebäude des Gastronomiebetriebs“, sagte ein Sprecher der Essener Polizei auf Anfrage.

Embolo beteuerte, nicht bei der Party gewesen zu sein, bei der am Sonntagmorgen knapp zwei Dutzend Menschen ohne Abstand und Masken gefeiert hatten. „Es trifft aber nicht zu, dass ich an einer Party teilgenommen habe. Das ist eine falsche Darstellung“, schrieb der 23-Jährige bei Instagram. Er bestätigte aber, dass am Sonntag seine Personalien von der Polizei Essen im Rahmen eines Einsatzes zu einer illegalen Party aufgenommen worden sind. (fs mit dpa)

