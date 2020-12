Live! Gladbach setzt gegen Real Madrid auf Offensiv-Power

Madrid. Für die Borussia steht ein ganz wichtiges Spiel in Madrid an. Das Achtelfinale ist zum Greifen nah. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach kann beim Gruppen-Showdown in der Champions League bei Real Madrid auf Nico Elvedi zurückgreifen. Der Schweizer Fußball-Nationalspieler steht nach überstandener Muskelverletzung in der Startformation für das Spiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN). „Es wäre eine Punktlandung, wenn er spielen kann“, hatte Trainer Marco Rose noch am Dienstag erklärt. Elvedi bildet gemeinsam mit Nationalspieler Matthias Ginter die Innenverteidigung.

Gladbach genügt beim spanischen Meister schon ein Punkt, um erstmals das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen.

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Mendy, Sergio Ramos, Varane, Lucas - Casemiro, Kroos, Modrić - Rodrygo, Vinicius, Benzema

So spielt Gladbach in Madrid:

Sommer - Wendt, Elvedi, Ginter, Lainer - Kramer, Neuhaus - Embolo, Stindl, Thuram - Pléa

