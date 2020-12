Live-Ticker Live! Früher Rückschlag - Inter führt in Gladbach

Mailand. Gladbach spielt gegen Mailand um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Inter-Leihgabe Valentino Lazaro steht in Borussias Startelf.

Borussia Mönchengladbach hat das Achtelfinale vor Augen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kann an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen Inter Mailand vorzeitig in die K.o.-Runde einziehen. Gladbach ist mit acht Punkten Tabellenführer der Gruppe B, Inter hingegen mit nur zwei Zählern Letzter. Die Italiener stehen unter großem Druck, wenn sie noch eine Chance auf ein Weiterkommen wahren wollen.

Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen den FC Schalke 04 (4:1) am vergangenen Samstag, bei dem Rose einige Spieler geschont hatte, gibt es drei personelle Änderungen in der Borussen-Startelf: Stefan Lainer, Christoph Kramer und Lars Stindl sind zurück in der Anfangsformation. Denis Zakaria, Patrick Herrmann und Breel Embolo sitzen zunächst auf der Bank

Im Tor steht wie gewohnt Yann Sommer. Lainer verteidigt auf der rechten Abwehrseite, Oscar Wendt auf der linken. Matthias Ginter und Tony Jantschke bilden das Duo in der Innenverteidigung. Im defensiven Mittelfeld sollen Kramer und Florian Neuhaus wieder für Stabilität sorgen. Die Positionen in der offensiven Mittelfeldreihe besetzen Inter-Leihgabe Lazaro, Stindl und Marcus Thuram. Alassane Pléa stürmt als einzige Spitze.

Verzichten muss Rose auf Innenverteidiger Nico Elvedi, der sich im Training am Sonntag eine Muskelverletzung zugezogen hat. Linksverteidiger Ramy Bensebaini steht nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder zur Verfügung. Offensiv-Allrounder Jonas Hofmann fehlt den Gladbachern weiterhin aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel.

Rose forderte, sein Team müsse gegen Inter „richtig gut Fußball spielen – gegen eine absolute Top-Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht“, sagte der Trainer. „Die Mailänder wissen, dass sie noch zwei Siege zum Weiterkommen benötigen, das macht die Aufgabe noch schwieriger. Aber wir stellen uns voller Selbstvertrauen dieser großen Herausforderung und werden Inter maximal Paroli bieten. Dabei werden wir unseren Prinzipien, die uns stark machen, treu bleiben – sowohl mit als auch gegen den Ball.“

So spielen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand:



Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Pléa





Mailand: Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Brozovic - Darmian, Barella, Gagliardini, Young - Lukaku, Martinez

Hier geht's zum Live-Ticker: