Nagelsmanns Wutausbruch schadet ihm und dem FC Bayern

Mönchengladbach. Die Tirade von Bayerns Nagelsmann überlagerte das 2:3 in Gladbach. Doch es warten schwere Wochen, darauf sollte der Fokus liegen. Ein Kommentar.

Julian Nagelsmann formulierte am Samstagabend, als er seinen Wutausbruch in den Katakomben des Borussia-Parks gerade hinter sich gebracht hatte, auf dem Podium im Presseraum noch einen Wunsch. „Nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte“, sagte der Trainer des FC Bayern München. Allerdings kann es der 35-Jährige angesichts seiner – um es vorsichtig zu formulieren – unüberlegten Wortwahl gegenüber dem Schiedsrichtergespann nun kaum vermeiden, dass er zum Haupt-Gesprächsthema wird nach dieser 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach.

Als Bayern Trainer hat Nagelsmann eine Vorbildfunktion

Nagelsmanns innerlicher Ärger mag zwar nachvollziehbar sein nach dem äußerst strittigen, frühen Platzverweis gegen Dayot Upamecano, doch das rechtfertigt noch lange nicht die Art und Weise, mit der er seinem Unmut Luft machte. Er verhielt sich ganz und gar nicht im Stil eines Bayern-Trainers, also eines Fußballlehrers, der den deutschen Rekordmeister trainiert und damit ja auch eine gewisse Vorbildfunktion erfüllt.

Dass sich Nagelsmann am Samstagabend noch beim Team rund um Schiedsrichter Tobias Welz via Twitter entschuldigte, muss zwar registriert werden. Gleichwohl wird Nagelsmann damit kaum verhindern können, dass der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitet.

Als nächstes gegen Verfolger Union Berlin

Ihm könnten also Konsequenzen drohen nach diesem Auftritt, mit dem es ihm immerhin gelungen ist, nahezu sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Seine Mannschaft steht jetzt deutlich weniger im Fokus, muss aber damit rechnen, dass sie in dieser Saison noch größere Hürden überwinden muss, wenn sie am Ende den elften Meistertitel in Serie holen will. Dazu könnte etwa auch das Spiel am kommenden Sonntag gegen Union Berlin zählen, also die Mannschaft, die schon an diesem Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 die Tabellenführung von den Münchenern übernehmen kann. Die Bayern täten gut daran, sich in dieser entscheidenden Saisonphase auf das Sportliche zu konzentrieren. Julian Nagelsmann hat seinem Team dabei gestern nicht geholfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach