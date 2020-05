Pech für Gladbach: Leverkusens Havertz macht den Unterschied

Gut ist bei Kai Havertz meistens noch nicht gut genug, deshalb erkannte Leverkusens Wunderknabe nach dem 3:1 (1:0) in Mönchengladbach sofort Verbesserungsbedarf – in der Chancenverwertung der Sieger. Der Rasen im Borussia-Park sei doch recht stumpf gewesen, monierte der zweimalige Torschütze, daher habe man den Ball nicht so gut einschätzen können. Die Laufwege des Spielgeräts waren am Samstag also oft unergründlich. Für Filigranfußballer Havertz ein klarer Anlass, noch an Ort und Stelle an die nächste Partie zu denken. „Ich hoffe“, sagte der 20-Jährige, „dass wir unsere Chancen am Dienstag wieder reinmachen.“

Am Dienstagabend kommt der VfL Wolfsburg in die BayArena. Wird dort angepfiffen, haben die Liga-Anführer aus München und Dortmund ihr Gipfeltreffen beim BVB gerade beendet – und den Leverkusenern womöglich das Türchen zur Meisterschaft ein wenig aufgestupst. Ein Erfolg der Schwarz-Gelben oder ein Remis käme den Rheinländern, die Konkurrent Gladbach im Rennen um die Champions-League-Ränge gerade überholt haben, jedenfalls gelegen. Und falsche Bescheidenheit ist ihrem Cheftrainer ohnehin fremd.

Leverkusen hat sich in Rückrundentabelle abgesetzt

„Wir bauen die Mannschaft so auf, dass sie körperlich immer wieder Schritte nach vorne macht, bis zum letzten Spieltag. Das gelingt uns sehr gut“, sagte Peter Bosz und warnte damit alle Rivalen um die vorderen Ränge vor dem langen Atem seines Teams. In der Rückrundentabelle haben sich die Bayern, Dortmund und Leverkusen bereits deutlich von den übrigen Vereinen abgesetzt. Zudem gelang es in der zweiten Saisonhälfte bislang allein der Werkself, dem BVB in der Liga Punkte abzuknöpfen – beim spektakulären 4:3 Anfang Februar waren es sogar drei. Und am 6. Juni gastieren die Münchener in Leverkusen.

Der FC Bayern zählt zu den Top­Adressen in Deutschland und Europa, die in den zurückliegenden Wochen schon mal als der nächste Arbeitsplatz von Super-Talent Havertz gehandelt wurden. Auch Real Madrid, Barcelona, Liverpool und Dortmund sind immer wieder im Gespräch. Havertz‘ Vertrag in Leverkusen läuft bis 2022, ein Wechsel in diesem oder spätestens im kommenden Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Verwirrung durch ständige Positionswechsel

Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten offenbarte der gebürtige Aachener, der nach einer eher unrunden Hinserie mit Beginn der zweiten Saisonhälfte wieder Fahrt aufgenommen hat und in der Frühjahrswertung mit elf Pflichtspiel-Toren und sieben Assists die Scorer-Wertung in der Liga anführt, auch in Gladbach wieder. Nominell als Mittelstürmer eingesetzt, verwirrte er die Borussen speziell vor der Pause mit seinen ständigen Positionswechseln. So gelang ihm unter anderen der frühe Führungstreffer, den er später so beschrieb: „Ich hatte einen relativ weiten Blick – und hab‘ gesehen, dass der Torwart noch relativ weit entfernt ist.“

Sein guter Überblick zeichnen Havertz auf dem Fußballfeld generell aus. Im Borussia-Park ließ er aber auch mit einem Statement zu seiner näheren beruflichen Zukunft aufhorchen. Auf die Frage, ob die Teilnahme an der Champions League ein wichtiger Aspekt für einen Verbleib bei Bayer sei, erwähnte er zunächst sein Unbehagen, nach Spielen wie dem vom Samstag über diese Thematik zu sprechen. Am Ende der Saison werde man da eine Lösung finden, persönlich wolle er immer Champions League spielen, bekannte er dann noch. Und erklärte schließlich: „Abgesehen davon bin ich Leverkusen sehr dankbar. Deswegen möchte ich das jetzt, wo noch so viele Spiele ausstehen, nicht auseinanderbringen.“

Womöglich meinte Bayers Aushilfskapitän auch „nicht durchein­anderbringen“. So oder so: Nach einem innigen Bekenntnis zu einem fünften Profijahr unter dem Bayer-Kreuz klangen Kai Havertz‘ Äußerungen jedenfalls nicht.