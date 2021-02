Rose verzockt sich: Köln überrascht Gladbach im Rheinderby

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat im Kampf um Europa einen herben Dämpfer kassiert. Im Derby gegen den 1. FC Köln gab es eine 1:2 (1:1)-Heimpleite.

Die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach ist gerissen. Nach zuvor sieben Pflichtspielen, in denen die Mannschaft von Trainer Marco Rose fünf Siege gefeiert und keine Niederlage kassiert hatte, verloren die Borussen das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln mit 1:2 (1:1). Die Kölner verbuchten am Samstagabend drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Gladbacher bedeutete das Ergebnis indes einen herben Dämpfer im Kampf um einen Champions-League-Platz. Sie belegen in der Bundesliga-Tabelle weiterhin Rang sieben − und befinden sich damit sogar außerhalb der Europapokalränge.

Rose hatte seine Startelf nach dem Pokal-Achtelfinalspiel beim VfB Stuttgart (2:1) auf gleich sieben Positionen verändert. Auch Breel Embolo, gegen den die Borussia wegen seines Ausflugs nach Essen in der Nacht auf den 17. Januar eine Geldstrafe verhängt hatte, rückte zum Derby wieder in die Anfangsformation. Rose versuchte mit der Aufstellung nicht nur der Belastung der kommenden Wochen Rechnung zu tragen, sondern wollte auch neue Alternativen schaffen. Gladbach ist schließlich noch in drei Wettbewerben vertreten. Die große Rotation schlug gegen Köln aber fehl.

Wieder vorne: Der 1. FC Köln bejubelt das 2:1 in Gladbach. Foto: dpa

Embolo hatte am 11. März 2020 − im ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte – noch den Führungstreffer gegen Köln erzielt. Am Ende gewannen die Gastgeber im Borussia-Park mit 2:1. Knapp elf Monate später gerieten sie aber früh in Rückstand. Nach präzisem Zuspiel von Ondrej Duda traf Elvis Rexhbecaj in der dritten Minute mit einem Schuss aus rund 16 Metern. Gladbachs Stefan Lainer hatte den Ball noch leicht berührt, Torwart Yann Sommer war chancenlos.

Ein früher Schock für die Gladbacher, denen in der Offensive wenig einfiel. Die Borussen verbuchten zwar mehr Ballbesitz, ließen allerdings Ideen vermissen. Dennoch gelang ihnen der Ausgleich – mit reichlich Glück: Nach einem Querpass von Kapitän Lars Stindl schlug Florian Neuhaus an der Strafraumgrenze einen Haken und schoss aufs Tor. Salih Özcan und Jorge Meré fälschten die Kugel unhaltbar für Torwart Timo Horn ab.

Nach dem 1:1 übte Roses Mannschaft kurzzeitig etwas mehr Druck aus. Dann überließ sie den Ball phasenweise wieder den Kölnern, deren Angriffsbemühungen allerdings zu harmlos ausfielen. Das Spiel war zwar in vielen Szenen umkämpft, bot abgesehen von den beiden Treffern in der ersten Halbzeit aber keine Höhepunkte. Das Spiel der Gladbacher wirkte wenig zielstrebig. Hannes Wolf und Patrick Herrmann konnten auf sich auf den Flügelpositionen nur selten durchsetzen. Bis zum Pausenpfiff begegneten sich Köln und Gladbach auf Augenhöhe.

Noch keine zwei Minuten in Hälfte zwei waren absolviert, da saß Gladbachs Defensivstratege Denis Zakaria auf dem Rasen. Der Schweizer deutete an, dass er nicht weiterspielen kann, er hatte sich offenbar ohne Fremdeinwirkung verletzt. Für ihn kam Christoph Kramer in die Partie. In der 55. Minute spielte der Weltmeister von 2014 die Kugel auf der rechten Seite zu Stefan Lainer, dem ein schwerer Patzer unterlief: Er passte den Ball genau in den Fuß des lauernden Rexhbecaj, der aus spitzem Winkel durch die Beine von Sommer das 2:1 für Köln erzielte.

Gladbach muss zum VfL Wolfsburg

Rose reagierte: Er nahm Wolf, Herrmann und Embolo aus dem Spiel, wechselte Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Alassane Pléa ein. Sommer verhinderte mit einer Parade bei einem Flachschuss von Duda ein weiteres Gladbacher Gegentor (60.). Die Borussen investierten nun viel, suchten den Weg nach vorne, fanden die Lücke aber nicht. Die Kölner Abwehr stand stabil. Der eingewechselte Ramy Bensebaini setzte über die linke Seite zwar noch einige Impulse, doch richtige Torgefahr strahlte Roses Mannschaft in diesem rheinischen Derby nicht mehr aus. Sie suchte bis zum Abpfiff spielerische Lösungen, blieb damit aber erfolglos.

Weiter geht es für die Gladbacher am 14. Februar. Dann muss Gladbach zum Abschluss des 21. Spieltags beim Tabellendritten VfL Wolfsburg antreten. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften im Kampf um die Qualifikation für die Champions League.