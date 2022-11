Schweiz verliert bei Comeback von Gladbach-Torwart Sommer

Singt die Nationalhymne: Torwart Yann Sommer (rechts) neben seinem früheren Gladbacher Mitspieler, Granit Xhaka, dem Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, vor dem Testspiel gegen Ghana am Donnerstag in Abu Dhabi.

Abu Dhabi. Nach einmonatiger Verletzungspause ist Yann Sommer ins Tor zurückgekehrt. Mit der Schweiz verlor er die WM-Generalprobe gegen Ghana 0:2.

Torhüter Yann Sommer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat bei seinem Comeback nach rund einmonatiger Verletzungspause eine Niederlage kassiert. Der 33-Jährige verlor mit der Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstag in Abu Dhabi ein WM-Testspiel gegen Ghana mit 0:2 (0:0).

Bei den Gegentoren durch Mohammed Salisu (70. Minute) und Antoine Semenyo (74.) sah die Defensive der Eidgenossen nicht gut aus. Sommer hatte Mitte Oktober einen Bänderriss im Sprunggelenk erlitten und seitdem kein Spiel mehr bestritten.

Auch Xhaka, Akanji und Shaqiri in der Startelf

Ruben Vargas vergab in der sechsten Minute die große Chance zur Schweizer Führung. Neben Sommer und dem Augsburger standen auch der Mainzer Silvan Widmer sowie etliche frühere Bundesliga-Profis wie Kapitän Granit Xhaka (FC Arsenal), Manuel Akanji (Manchester City) und Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) in der Schweizer Startelf. Daniel-Kofi Kyereh, der einzige Bundesliga-Spieler im WM-Aufgebot Ghanas, wurde in der 62. Minute eingewechselt und hatte noch eine gute Möglichkeit (82.). Dem SC Freiburg hatte der 26-Jährige zuletzt erst wegen Muskelbeschwerden und dann wegen eines Infekts gefehlt.

„Wir haben 60 Minuten gut gespielt, danach spürten die Spieler eine gewisse Müdigkeit, auch die Hitze spielte eine Rolle“, sagte Trainer Murat Yakin: „Wir nahmen das Risiko in Kauf, dass das Resultat nicht den Vorstellungen entsprechen könnte. Das Ergebnis bringt uns aber nicht aus der Fassung.“

Torwart Yann Sommer hat den Ball im Blick, kann den ersten Treffer durch Ghanas Mohammed Salisu (2. von rechts) aber nicht verhindern. Foto: dpa

Die Schweiz trifft bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Gruppe G auf Brasilien, Kamerun und Serbien. Ghana spielt in der Gruppe H gegen Portugal, Uruguay und Südkorea. (fs/dpa/sid)

