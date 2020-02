Skandal-Banner: Gladbach will Täter ausschließen

Im Stadion von Borussia Mönchengladbach hängt am Dach über der Südtribüne ein Banner, das für die Fans gegenüber gut sichtbar ist. Auf diesem ist zu lesen, wofür dieser Verein stehen will: „Für Toleranz“. Die Transparente, mit denen einige Gladbacher Anhänger auf der Nordtribüne beim Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) für einen Eklat sorgten, standen nicht im Einklang mit dem Leitbild. Im Gegenteil.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war ein Plakat zu sehen, das ein Konterfei des Hoffenheimer Mäzens Dietmar Hopp (79) im Fadenkreuz zeigte. Unmittelbar darunter war auf einem Spruchband zu lesen: „H***nsöhne beleidigen einen H***nsohn und werden von H***nsöhnen bestraft.“

Blocksperre gegen BVB-Fans

Der Hintergrund: In der vergangenen Woche hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Blocksperre gegen die Fans von Borussia Dortmund verhängt. BVB-Anhänger hatten Hopp wiederholt mit ähnlichen Plakaten verunglimpft, auch sie hatten ihn bereits mit einem Fadenkreuz gezeigt. Die schwarz-gelben Fans dürfen nun zwei Spielzeiten lang nicht das Stadion in Sinsheim besuchen.

Am Sonntag teilte der DFB mit, dass der Kontrollausschuss des Verbandes ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall in Mönchengladbach einleiten wird. Dem Spiel gegen Hoffenheim drohte der Abbruch.

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen der Aktion in der 50. Minute unterbrochen. Der 44-Jährige bestätigte später: „Ich habe gesagt, dass ich erst weiterspielen lasse, wenn das Plakat nicht mehr zu sehen ist.“ Fans, Spieler und Funktionäre positionierten sich umgehend. „Ultras-raus“-Rufe und laute Pfiffe waren zu hören.

Max Eberl: „Was heute passiert ist, ist absolut beschämend.“

Sportdirektor Max Eberl lief in Richtung der Anhänger. Er stellte sich vor sie, war außer sich, brüllte sie an. „Was ich da gesagt habe, ist auch nicht jugendfrei“, sagte der 46-Jährige: „Aber was soll ich mit diesen Menschen machen, die mir mit ihren Masken gegenüberstehen? Ich wollte im Namen des Vereins zeigen, dass wir das nicht haben wollen.“ Eberl zeigte sich bestürzt: „Was heute passiert ist, ist absolut beschämend.“

Das Fadenkreuz-Plakat war nach Ansicht von Hoffenheims Torwart Oliver Baumann (29)„schon unter Morddrohung“ zu führen. TSG-Trainer Alfred Schreuder ließ wissen, dass auch er einen Abbruch der Partie in Erwägung gezogen hatte: „Ich habe gesagt: Wenn das Plakat nicht verschwindet, gehen wir heim“, sagte der 47-Jährige: „Dann können sie die drei Punkte haben.“

Vor dem Spiel hatte es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer der rassistisch und rechtsradikal motivierten Gewalttat von Hanau gegeben. Aufgrund der Klammer Respekt und Toleranz verwiesen einige Beteiligte auf diesen Kontext: „Vor dem Spiel machen wir eine Schweigeminute, und dann sehen wir solche Sachen“, sagte Schreuder. Eberl erklärte: „Wir haben vor dem Spiel ein klares Statement gesetzt. Wir sind gegen Rassismus und Ausgrenzung. Und dann müssen 50 Hornochsen so ein Plakat hochhalten.“ Sie hätten dem Klub, so Eberl, einen „Riesenschaden“ zugefügt.

Borussia Mönchengladbach: Lars Stindl spricht mit Anhängern

Allerdings gab es am Ende auch lobende Worte für die Reaktionen. „Großes Kompliment an Max und die Zuschauer“, sagte Schreuder. „99 Prozent der Zuschauer haben gezeigt, dass sie damit nichts zu tun haben wollen“, stellte Eberl fest. Einige Meter von ihm entfernt stand Kapitän Lars Stindl (31) am Zaun vor der Fantribüne, um mit den Anhängern zu sprechen. Die Plakate wurden schließlich eingerollt, das Spiel wurde fortgesetzt. Dass Bundesliga-Debütant Lucas Ribeiro in der Nachspielzeit (90.+2) die Gladbacher Führung durch Matthias Ginter (11.) ausglich und Borussias Heimserie von zuvor acht Liga-Siegen im eigenen Stadion riss, geriet aber am Samstag zur Nebensache.

Gladbach will die Täter nun identifizieren. „Natürlich hoffen wir, dass wir diese Menschen finden und ausschließen“, sagte Eberl. Er setzt dabei auch auf die Zivilcourage und Hilfe der Anhänger: „Wenn nicht wir sie finden, dann vielleicht andere in der Fankurve. Und die dann, bei aller Ehre, die es in der Fanszene gibt, sagen: Der war es.