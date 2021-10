Erfahrungen rund um die Welt: Der außergewöhnliche Weg von Gladbachs Torwarttrainer Otte

Mönchengladbach USA, England, Neuseeland: Der Fußball führte Fabian Otte (30) schon auf viele Kontinente. In Gladbach trainiert er nun Torwart Yann Sommer.

Denkt man an Fußball-Weltreisende, dann kommt einem der Name des früheren Torhüters Lutz Pfannenstiel in den Sinn. Als einziger Profi spielte der 48-Jährige auf allen Kontinenten. Seine Erlebnisse hielt der frühere Sportmanager von Fortuna Düsseldorf und heutige Boss des amerikanischen Erstligisten St. Louis City FC im Buch „Unhaltbar: Meine Abenteuer als Welttorhüter“ fest.