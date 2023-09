VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach: So bewertet Frontzeck seine Ex-Klubs

Mönchengladbach. Michael Frontzeck spricht über den Umbruch bei Borussia Mönchengladbach, den Spielstil des VfL Bochum und das Duell im Ruhrstadion am Samstag.

Michael Frontzeck blickt relativ entspannt in seine Zukunft. Er würde wieder über ein Engagement nachdenken, „wenn etwas reinkommt, was Spaß macht“, sagt er. „Und was Spaß macht, entscheide ich von Fall zu Fall.“ Der 59-Jährige hat zwar derzeit keinen Trainerjob, verfolgt die Fußball-Bundesliga aber trotzdem genau – vor allem dann, wenn Borussia Mönchengladbach spielt. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt sein langjähriger Klub zum West-Duell beim VfL Bochum an, für den er ebenfalls einst als Profi am Ball war.