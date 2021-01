Borussia Mönchengladbach Was Gladbach aus dem Coup gegen die Bayern mitnimmt

Mönchengladbach. Nach dem 3:2 über den FC Bayern glaubt Kapitän Stindl an neuen Schwung. Trainer Rose fordert konstante Leistungen – auch am Samstag in Stuttgart.

Wenn Max Eberl über die Rolle von Borussia Mönchengladbach spricht, vergleicht er seinen Verein gerne mit einem gallischen Dorf. Es geht dem Sportdirektor darum, den fußballerischen Großmächten die Stirn zu bieten, sie zu ärgern. Das Rom der Bundesliga – um im Bild der Asterix-Comics zu bleiben – ist zweifelsohne der FC Bayern. Und wer so manche Gladbacher Duelle mit dem Rekordmeister zur Grundlage nimmt, kommt zu dem Schluss, dass sich die niederrheinischen Gallier als äußerst konkurrenzfähig erweisen.

Vier Punkte hinter Borussia Dortmund

Im Dezember 2019 gewannen die Gladbacher im Borussia-Park nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1, nun drehten sie ein 0:2 in ein 3:2. Wo auch immer Eberl, der sich noch bis Ende Januar eine einmonatige Auszeit gönnt, das jüngste Heimspiel gegen den Tabellenführer am Fernseher verfolgte: Es dürfte ihm große Freude bereitet haben, was seine Borussen da auf dem Rasen boten.

Angriffslust, Effizienz, Leidenschaft – die Fohlen präsentierten hervorragenden Fußball mit einem bemerkenswerten Resultat. „Das muss uns Mut, Kraft, Gier geben“, meinte Trainer Marco Rose. „Das ist ein Ergebnis, das uns einen Schub geben kann.“ Dennoch: Die Gladbacher belegen auch nach dem 15. Spieltag noch Rang sieben und damit derzeit keinen internationalen Startplatz. Der Rückstand auf die Tabellenvierten Borussia Dortmund beträgt aber nur vier Punkte.

Zwei Duelle mit dem VfB Stuttgart

Der BVB kommt am 22. Januar nach Gladbach. Drei Tage zuvor tritt Roses Mannschaft zum Heimspiel gegen Werder Bremen an. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht aber zunächst die Partie beim VfB Stuttgart auf dem Programm, der auch Borussias Gegner im DFB-Pokal-Achtelfinale (2./3. Februar) sein wird. Am Dienstag wird Rose sein Team wieder auf Trainingsplatz versammeln, um die Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel aufzunehmen. Nach dem Coup gegen den Spitzenreiter haben die Gladbacher allen Grund, die kommenden Aufgaben mit viel Selbstvertrauen anzugehen.

In herausragender Form zeigten sich gegen Bayern Jonas Hofmann, Lars Stindl und Florian Neuhaus. Nach der Münchener 2:0-Führung durch Tore von Robert Lewandowski (20., Handelfmeter) und Leon Goretzka (26.) glich Hofmann mit seinen Treffern (36./45.) jeweils nach Steilpass-Vorlage von Kapitän Stindl aus. Der frühere Dortmunder Hofmann legte dann den Ball für Neuhaus auf, der die Kugel zum 3:2 ins Tor schlenzte (49.). Allen drei Gladbacher Treffern waren Ballverluste der Münchener in deren eigener Hälfte vorausgegangen − die Borussen nutzen diese gnadenlos aus. Dem Bayern-Druck bis zum Schlusspfiff setzen viel sie Einsatz und geschickte Abwehrarbeit im Kollektiv entgegen.

„Wir haben wie die Wahnsinnigen verteidigt“, befand Stindl. „Wir haben uns in fast jede Aktion geworfen und gemeinsam ein Spiel gegen eine absolute Top-Mannschaft mit der knappen Führung über die Zeit gebracht. Das gibt uns ein gutes Gefühl, Kraft und Energie für die nächsten Wochen.“ Trainer Rose fordert nun konstante Leistungen: „Wir müssen das bestätigen, Nachhaltigkeit in unser Spiel bringen.“ Wenn das gelingt, kann der Champions-League-Achtelfinalist auch in diesem Jahr wieder im Rennen um die Plätze für die Königklasse mitmischen.