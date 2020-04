Weiterhin Knieprobleme: Zakaria fehlt Gladbach noch länger

Am 7. März verletzte sich Denis Zakaria gegen Dortmund am Knie.

Mönchengladbach. Zuletzt sah es so aus, als würde es bei Mönchengladbachs Zakaria bergauf gehen. Nun der Rückschlag, wegen Knieproblemen wird er länger fehlen.

Noch ist fraglich, ob die Saison der Fußball-Bundesliga überhaupt beendet wird. Klar ist jedoch schon jetzt: Denis Zakaria, Profi von Borussia Mönchengladbach, wird seinem Team im Fall einer Fortführung auf jeden Fall fehlen. Noch für mehrere Wochen - falls im Mai überhaupt gespielt wird.

Der Schweizer Nationalspieler (23) hat noch immer starke Probleme am Knie nach seinem heftigen Zusammenprall mit Gladbachs Torhüter Yann Sommer im Spiel gegen Borussia Dortmund am 7. März (1:2). Nach dem Zusammenstoß fehlte er bereits beim Geisterspiel-Sieg gegen Köln (2:1). Danach ging es aufwärts, doch nach Angaben eines Klubsprechers nimmt der Schweizer nun seit rund einer Woche nicht mehr am aktuellen Trainingsbetrieb teil, er wird fortlaufend weiter untersucht.

Zakaria wohl erst Ende Juni wieder einsatzbereit

Ursprünglich hatten die Borussen gehofft, Zakaria bei einer Wiederaufnahme der Saison wieder einsetzen zu können, doch der Mittelfeldspieler erlitt zuletzt offenbar einen Rückschlag. Die „Sport Bild“ berichtete am Mittwoch, Zakaria drohe gar das Saison-Aus. Eine nicht wirklich außergewöhnliche Prognose angesichts der Unklarheit durch die Corona-Krise. Wird überhaupt noch gespielt? Und falls ja, bleibt Zakaria wohl kaum genug Zeit, noch eine gewichtige Rolle für die Borussia zu spielen. Nach Klubangaben besteht die Hoffnung für Zakaria, Ende Juni wieder zum Einsatz zu kommen.

Eine bittere Nachricht ist dies auch für Gladbachs Trainer Marco Rose. Der 43-Jährige baute in dieser Saison auf seinen Mittelfeldmann, der 23-Jährige zählte bisher zu den Leistungsträgern des Tabellenvierten. „Mannschaften, die Probleme hatten, bekommen den einen oder anderen Verletzten zurück. Wir können möglicherweise davon profitieren, dass Denis Zakaria wieder mitspielen kann“, hatte Rose zu Beginn der Zwangspause in einem Interview auf Sky noch gehofft. Er sollte falsch liegen. (fs/dpa)