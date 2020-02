Wie Gladbach mit einem Systemwechsel Fortuna geknackt hat

Das Rheinderby war für die Gäste aus Mönchengladbach vor allem nach der Pause wie aus einem Guss gelaufen – und nun genoss Florian Neuhaus die Stippvisite an seiner früheren Wirkungsstätte. Nachdem er seine Ansichten zum phasenweise beeindruckenden 4:1 der Borussia in Düsseldorf geäußert hatte, plauderte der 22-Jährige ausgiebig mit Fortunas im Nachbarschaftsduell gesperrten Abwehrmann André Hoffmann. Dann gab’s noch ein Erinnerungsfoto mit einem Fan – und dazu warme Gedanken an den bevorstehenden Sommer.

Systemwechsel bringt Gladbach Vorteile

„Dann haben wir zwei wunderbare Events mit der EM und Olympia, und bei einem werde ich bestimmt dabei sein“, prophezeite der Mittelfeldspieler, dessen Leistungskurve in diesen Wochen klar nach oben zeigt – parallel zur allgemeinen Entwicklung der Borussia. Beim 2:1 im Hinspiel hatte das Team von Marco Rose lange Zeit große Mühe. Diesmal dagegen fand die Fohlen-Elf die passende Rezeptur für das aggressive Spiel der Fortuna deutlich früher: In der Halbzeitpause.

Aus der defensiven Dreierkette wurde nun eine Viererkette, dafür rückte Tobias Strobl zur Unterstützung des zentralen Mittelfelds aus der Innenverteidigung nach vorne. „Wir können drei bis vier Systeme spielen und auch während eines Spiels immer wieder reagieren. Das ist unsere Stärke“, betonte der ebenfalls zunehmend formstarke Jonas Hofmann – und erläuterte weiter: „Es ist ein bisschen witzig. Im letzten Jahr mussten wir im 4-3-3 immer überlegen, was der Gegner macht. Jetzt müssen die Gegner vor Partien gegen uns schauen, wie sie sich darauf vorbereiten.“

Gladbachs Trainer Rose: „Es geht ans Eingemachte“

Mit Herbstmeister Leipzig kann der aufblühende Rautenklub mit einem Heimsieg im Nachholspiel gegen Köln inzwischen gleichziehen. „In dieser Saison ist schon einiges möglich – weil wir vieles richtig machen“, findet Mittelfeldmann Hofmann. Und Cheftrainer Rose fordert: „Wir müssen realisieren, dass es jetzt ans Eingemachte geht. Da kommt es darauf an, zu zeigen, dass wir dabei sind, dass wir wollen. Wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen, ganz oben mit dabei zu sein.“

Im Tableau weiterhin ganz unten mit dabei sind die Düsseldorfer. Die erste Euphorie nach dem Trainerwechsel von Friedhelm Funkel zu Uwe Rösler hat sich durch die drei Gladbacher Tore nach der Pause durch Lars Stindl (zwei) und Neuhaus schlagartig gelegt. Probleme hatten die Gastgeber aber auch schon in ihrer passablen ersten Halbzeit, in der Erik Thommy Borussias 1:0 durch Hofmann egalisierte. Überhaupt nicht zurecht kam der Ghanaer Kasim Adams, der in der Dreierkette von Gladbachs Mittelstürmer Marcus Thuram immer wieder genarrt wurde.

„Er hat lange nicht gespielt. Ich dachte, wir brauchen mehr Power im Strafraum, offensiv wie defensiv. Das war eine taktische Maßnahme, für die ich die komplette Verantwortung übernehme“, erklärte Coach Rösler zum Fall Adams.

Auch der Plan des 51-Jährigen, Angreifer Rouwen Hennings mit Opoku Ampomah als zweitem Stürmer etwas zu entlasten, ging nicht auf. „Das Resultat ist schwer zu verdauen, am Ende haben wir uns ein bisschen abschlachten lassen“, sagte Rösler seufzend, der sein geknicktes Personal nun bis zum Gastspiel am Samstag in Freiburg wieder mental aufrichten muss.

Neuhaus ein Kandidat für die Nationalmannschaft?

Derartige Aufbauarbeit ist bei Florian Neuhaus momentan überflüssig. „Der Trainer hat uns noch mal heiß gemacht“, offenbarte der Ex-Düsseldorfer eine zentrale Kraftquelle der Gladbacher. Woraufhin sich Marco Rose postwendend mit einem Verweis auf Joachim Löw und das Nationalteam revanchierte. „Der Bundestrainer“, sagte Borussias Übungsleiter, „hat alles ganz gut im Griff. Deshalb glaube ich schon, dass Florian natürlich einer ist, der sich dort perspektivisch mal wiederfindet.“