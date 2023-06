Gosens setzt auf Inter Mailands Außenseiterchance

Istanbul Robin Gosens will im Champions-League-Finale mit Inter Mailand die Außenseiterchance nutzen. „Manchester City ist natürlich eine bärenstarke Mannschaft. Die Elf von Pep Guardiola hat neben Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan und Erling Haaland viele Superstars in ihren Reihen“, sagte Inters Flügelspieler im Interview der „Rheinischen Post“: „Aber gerade im Fußball gibt es Hunderte von Beispielen, in denen der vermeintlich Kleinere den Größeren schlägt. Uns muss man erst mal schlagen!“

Robin Gosens will im Champions-League-Finale mit Inter Mailand die Außenseiterchance nutzen. „Manchester City ist natürlich eine bärenstarke Mannschaft. Die Elf von Pep Guardiola hat neben Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan und Erling Haaland viele Superstars in ihren Reihen“, sagte Inters Flügelspieler im Interview der „Rheinischen Post“: „Aber gerade im Fußball gibt es Hunderte von Beispielen, in denen der vermeintlich Kleinere den Größeren schlägt. Uns muss man erst mal schlagen!“

Die Mailänder treffen im Endspiel der Königsklasse am Samstag in Istanbul auf den englischen Meister Man City, der klar favorisiert ist. „Wir haben bewiesen, dass wir guten Fußball spielen“, sagte Gosens und versprach den Fans: „Wir werden auf jeden Fall alles reinwerfen, um dieses Finale zu gewinnen.​“

Dass er selbst im Endspiel der Königsklasse steht, fühle sich „nach wie vor surreal an“, sagte der 14-malige Nationalspieler: „Es passt aber zu meiner außergewöhnlichen Karriere. Ohne je ein Nachwuchsleistungszentrum gesehen zu haben, habe ich recht spät den Weg in den bezahlten Fußball gefunden. Ich habe nie aufgehört zu träumen.“