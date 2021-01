Gross adelt Schalkes Harit als "Prinz von Marokko"

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer Christian Gross versucht, Amine Harit mit spielerischem Lob zu einer weiteren Leistungssteigerung zu motivieren.

Schalkes Trainer Christian Gross ist eigentlich nicht der Kuscheltyp: Prinzipiell sagt der 66-Jährige sogar “Sie” zu seinen Spielern - diese distanzierte Anrede hat er von Beginn an “aus Respekt” vor ihnen gewählt. Aber trotzdem findet Gross offenbar einen ausgezeichneten Zugang zu den Spielern und auch zu denen, die vorher ihren Ruf als Problem-Profi weg hatten. Wie zum Beispiel Amine Harit.

Schalke-Trainer Gross hofft auf Harits Spielfreude

Der Marokkaner hatte zuletzt beim 4:0 gegen Hoffenheim drei Tore vorbereitet und eines selbst erzielt - es war in Sachen Effizienz sein bestes Spiel überhaupt für Schalke und ganz sicher seine beste spielerische Leistung seit mehr als einem Jahr. Beim Schalker Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr/ Sky) in Frankfurt hofft Gross jetzt auf “dieselbe Spielfreude” bei Harit und pusht diesen im Vorfeld: “Er ist ein technisch sehr versierter Spieler. Er hat das Auge, das Eins-gegen-Eins zu suchen, und im richtigen Moment aber auch den Pass zu spielen.”

So wie gegen Hoffenheim, als er die drei Tore von Matthew Hoppe auflegte. “Das war eine ganz tolle Leistung, wirklich überragend auch vom Taktischen her”, preist Gross den Edel-Techniker und schiebt dann einen Satz hinterher, der Harit runtergehen wird wie Öl: “Er ist im Moment sicher noch nicht König von Marokko, aber auf dem Weg, Prinz von Marokko zu werden.” Wer diesen Amine Harit auch nur ein wenig kennt, der weiß, wie sehr ihn so etwas anstacheln kann.

Gross äußert auch spürbare Kritik

Indes ist der Schweizer mit seiner Art nicht nur für Lob zuständig - er kann in seine Worte auch Kritik verpacken, und zwar so, dass die Profis das spüren. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim kam Harit im Training mit goldenen Fußballschuhen daher, und wie sehr Gross sich über so einen Zirkus wundert, verriet er jetzt mit ein paar Tagen Verspätung: “Ich kann Ihnen versichern, an den Schuhen fehlten nur noch die Brillanten, die glänzten so.” Man kann sich das lebhaft vorstellen, weil Amine Harit sich im Frühjahr 2018 einmal ein Auto zugelegt hatte, das in der Sonne glänzte, als würde es mit 1000 Scheinwerfern angestrahlt.

Die goldenen Fußballschuhe waren für Harit auch so ein Symbol, er lief damit gegen Hoffenheim auf. “Er wollte speziell glänzen. Im eigentlichen Sinn des Wortes”, berichtet Gross nicht ohne eine Andeutung von Missbilligung und fügt mit einem Lächeln der Bestätigung an: “Aber er musste ja die Schuhe nach 20 Minuten wechseln, weil es nicht die richtigen Schuhe waren...” Groß aufdrehen konnte Harit erst, nachdem er die goldenen Schuhe abgelegt hatte.

Gross will es mit einer typgerechten Ansprache versuchen

Punktsieg für den Trainer, der dem glänzenden Profi mit auf den Weg gibt: “Da ist eine Steigerung drin, das werde ich ihm auch zeigen.”

Der vielsprachige Schweizer Gross spricht mit Harit Französisch, er sagt: “Ich weiß grundsätzlich, wie die Spieler funktionieren aus dem Maghreb-Gebiet. Sie haben dieses spielerische Element.” Das will er bei Harit fördern, und ihm gleichzeitig auf eine Art die Grenzen aufzeigen, ohne dass der Profi ihm deswegen böse ist. Denn Harit mag zwar manchmal höchst problembeladen sein, ist als Typ aber eher verspielt wie ein kleiner Junge. Und dem verspricht Gross dann auch die passende Ansprache: “Ab und zu werde ich ihn dann schon Prinz von Marokko nennen.”