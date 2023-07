Gündogan will auch mit Barça die Champions League gewinnen

Barcelona Ilkay Gündogan traut auch seiner neuen Mannschaft FC Barcelona zu, die Champions League zu gewinnen.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat nach seinem Wechsel von Manchester City zum FC Barcelona bekräftigt, dass er auch mit dem katalanischen Renommierclub so viele Titel wie möglich holen möchte.

In Interviews der Zeitungen „El Mundo Deportivo“ und „Sport“ aus Barcelona erklärte der 32-Jährige, er sei gekommen, um erneut das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League zu gewinnen.

„Die Qualität ist da“

Der FC Barcelona mit Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sei zu einem Triumph in Europas Königsklasse in der Lage, betonte Gündogan. „Die Qualität ist da. Aber es braucht nicht nur Qualität, es braucht Mentalität, Konstanz und manchmal ein bisschen Glück in den entsprechenden Momenten“, sagte der Mittelfeldspieler. Es gebe eine Verantwortung, weit zu kommen und so gut wie möglich zu spielen, auch in der Liga.

Während Gündogan mit Manchester City in der vorigen Saison das Triple holte, scheiterte Barcelona in der Champions League schon in der Gruppenphase, sicherte sich danach aber die spanische Meisterschaft. Die Ziele seien nicht einfach zu erreichen, räumte Gündogan ein; schwierige Ziele möge er aber.

Er wurde während der USA-Reise mit seiner neuen Mannschaft auch gebeten, seine früheren Club-Trainer Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Pep Guardiola in einem Wort zu charakterisieren. Bei Klopp antwortete er mit „Intensität“, bei Tuchel mit „intelligent“ und bei Guardiola mit „Genie“.