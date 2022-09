«Hattrick-Held»: Lob für Rekordjäger Haaland

Manchester. Auch Norwegens König Harald V. ist hin und weg von Erling Haaland. «Er ist ein besonderer, toller Fußballspieler», sagte der 85-Jährige, nachdem sein Fußball spielender Landsmann einmal mehr mit seiner Torjägerqualität die Fach- und Fanwelt in Staunen versetzt hatte.

«Ich wiederhole: Dieser Kerl wird praktisch jeden Rekord brechen, den es gibt», twitterte die ehemalige englische Fußball-Legende Michael Owen.

Erst am Samstag hatte Haaland beim 4:2 von Manchester City gegen Crystal Palace drei Treffer nacheinander in knapp 20 Minuten erzielt. Am Mittwochabend legte er beim 6:0 gegen Aufsteiger Nottingham Forest nach, diesmal binnen rund 25 Minuten. «Hattrick-Held», taufte das Boulevardblatt «The Sun» Haaland bereits. Haaland hebe ein bereits dominantes Team noch mal in eine neue Dimension, schrieb «Daily Mail».

Neun Tore in fünf Spielen

Mit neun Toren in den ersten fünf Spielen stellte er bereits einen Ligarekord auf. So oft traf auch noch nie ein Spieler zuvor im gesamten August. «Er will Titel gewonnen. Und wenn der Rekord und die Tore dabei helfen, dann ist es gut», sagte Trainer Pep Guardiola.

«Als wir Erling gekauft haben, hat jeder davon gesprochen, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Was wir wollen, ist ihm dabei zu helfen, fortzusetzen, was er in Norwegen, Österreich und Deutschland gezeigt hat», sagte der Katalane über den Neuzugang. Als Haaland gegen Nottingham nach knapp einer Stunde ausgewechselt wurde, erhoben sich die Fans von ihren Plätzen und applaudierten dem 22-Jährigen, der in dieser Sommerpause vom BVB nach England gewechselt war.

«Bei dieser Quote hat er den Goldenen Schuh Weihnachten klargemacht», schrieb der «Mirror» mit Blick auf die Auszeichnung für den besten Torschützen in der Premier League. Und Haaland selbst? «Es läuft gut so weit. Ich kann nicht klagen», sagte er.

