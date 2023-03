Funke-Sport-Redaktionsleiter Sebastian Weßling über Dietmar Hopps Rückgabe seiner Stimmenmehrheit an die TSG Hoffenheim.

Kommentar Hopps Verzicht auf Sonderstatus: Guter Schritt in Hoffenheim

Essen. Dietmar Hopp führt die TSG Hoffenheim in den Kreis der regulären 50+1-Klubs zurück. Das ist eine gute Entscheidung. Ein Kommentar.

Vermutlich wird sich in Hoffenheim gar nicht so viel ändern. Dietmar Hopp war bei der TSG immer der starke Mann, lange bevor er 2015 dank einer Ausnahmegenehmigung auch de facto die Stimmenmehrheit übernahm. Und Dietmar Hopp wird ziemlich sicher auch der starke Mann bleiben, wenn nun die Rolle rückwärts erfolgt und die TSG zurückgeführt wird in die Riege der 50+1-Klubs.

Und doch ist die Entscheidung in Hoffenheim eine gute Entscheidung. Denn aktuell ist der Umgang mit der 50+1-Regel ein Ärgernis. Man kann diese Regelung gut finden, weil sie verhindert, dass Klubs zum Spielball von Investoren werden. Oder man kann sie schlecht finden, weil man ohne Investoren die internationale Wettbewerbsfähigkeit bedroht sieht.

RB Leipzig umgeht die Regel höchst inoffiziell

So oder so aber muss man sich doch eine klare Anwendung der Regeln wünschen – die es aktuell nicht gibt. Denn grundsätzlich gilt die 50+1-Regel, aber es gibt Ausnahmen: Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und bislang auch die TSG Hoffenheim dürfen die Regel hochoffiziell umgehen. Und bei RB Leipzig umgeht man sie höchst inoffiziell, indem man nur rund zwei Dutzend handverlesene stimmberechtigte Mitglieder aufnimmt, die dem geldgebenden Getränkekonzern nahestehen.

Das geht so nicht, das hat auch das Kartellamt den Profiklubs ins Stammbuch geschrieben. Doch die tun sich bislang schwer, eine Lösung zu finden. Immerhin ist für diesen Monat eine angekündigt. Es bleibt jedoch schwer vorstellbar, dass die Quadratur des Kreises gelingt, dass damit das Kartellamt, die betroffenen Klubs und die Verteidiger von 50+1 gleichermaßen zufrieden sein werden. Die Diskussionen werden weitergehen.

