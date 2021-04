HSV und Fürth patzen - Aufstieg des VfL Bochum rückt näher

Regensburg. Der HSV kommt in Regensburg nicht über ein 1:1 hinaus, Fürth verliert bei St. Pauli. Zwei Konkurrenten des VfL Bochum patzen im Aufstiegsrennen.

Der Aufstieg des VfL Bochum rückt in der 2. Bundesliga immer näher. Einen Tag bevor die Bochumer in Darmstadt spielten (20.30 Uhr/Sky) patzte am Sonntagmittag die Konkurrenz aus Hamburg und Fürth.

Jahn Regensburg - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Nächster Rückschlag, aber immerhin nicht schon wieder verloren: Der strauchelnde Hamburger SV hat sich im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga bei Jahn Regensburg noch ein 1:1 (0:1) erkämpft. Andreas Albers (45.) hatte Regensburg zunächst in Führung gebracht, Sonny Kittel (82.) verhinderte dann die dritte Hamburger Pleite in Serie.

Der HSV bleibt zwar auch nach dem vierten Spiel hintereinander ohne Sieg Tabellendritter in der 2. Liga, der Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel schmolz allerdings auf zwei Punkte zusammen. Die Störche haben zudem coronabedingt drei Partien weniger gespielt. Der HSV droht damit zum dritten Mal in Serie noch die Rückkehr in die Bundesliga zu verspielen.

Die Verunsicherung war dem HSV drei Tage nach dem 1:2-Debakel beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen deutlich anzumerken. Die Norddeutschen hatten sichtlich Probleme mit der aggressiven Spielweise der Regensburger, leisteten sich viele Ballverluste und setzten offensiv kaum Akzente - folgerichtig traf Albers zur verdienten Führung. Nur Sekunden zuvor war ein vermeintlicher Treffer von Hamburgs Moritz Heyer nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt worden.

Der HSV war zwar sichtlich bemüht, wirklich zwingend vor dem Tor wurden Simon Terodde und Co. aber auch mit zunehmender Spieldauer kaum einmal. Kittel stocherte den Ball dann in der Schlussphase doch irgendwie über die Linie. Danach spielten nur noch die Norddeutschen.

Immerhin: Im Gegensatz zu den Kielern (3:1 in Osnabrück) patzten die anderen HSV-Jäger Düsseldorf (1:2 in Paderborn) und Heidenheim (1:3 in Nürnberg).

SV Sandhausen - Hannover 96 4:2 (1:1)

Hannover 96 hat den beiden niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga nicht helfen können. Die „Roten“ verloren am Sonntag trotz einer 2:1-Führung noch mit 2:4 (1:1) beim bisherigen Tabellen-16. SV Sandhausen. Dadurch fiel nach den Osnabrückern auch die Eintracht auf die letzten drei Plätze zurück.

Nach dem 0:1-Rückstand durch Julius Biada (26. Minute) drehten Florent Muslija (42.) und Valmir Sulejmani (63.) für Hannover das Spiel. Doch nur fünf Minuten später verursachte Simon Falette einen Foulelfmeter für die Sandhäuser, den Kevin Behrens souverän verwandelte (68.). In der Schlussphase gelangen Daniel Keita-Ruel (81.) und erneut Behrens (90.+1) sogar noch zwei weitere Treffer für den Außenseiter. Dem ersten und dritten Tor der Gastgeber ging jeweils ein Fehler von 96-Torwart Markus Esser voraus.

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen schmerzhaften Ausrutscher erlaubt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl verlor beim FC St. Pauli trotz ansprechender Leistung mit 1:2 (0:1), bleibt mit 54 Punkten jedoch hinter dem VfL Bochum (60) weiter auf Platz zwei.

Abwehrspieler Luca-Milan Zander (10.) und Torjäger Guido Burgstaller (50.) erzielten die Tore für die effektiveren Gastgeber, die die Franken mit ihrem Tempospiel immer wieder vor Probleme stellten. Bei beiden Toren leistete der umsichtige Rodrigo Zalazar mit klugen Pässen die Vorarbeit. Paul Seguin (90.+3) traf zu spät zum Anschluss.

St. Pauli zeigte sich von der 0:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf am vergangenen Spieltag bestens erholt und setzte seine beeindruckende Aufholjagd fort. Mit nun 47 Punkten hat der Rückrunden-Erste endgültig den Anschluss zum Aufstiegskampf hergestellt und darf ein wenig von der Bundesliga träumen.

Nach einer halbwegs ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte der FC St. Pauli im zweiten Durchgang anders als Fürth zulegen und kam durch das zehnte Saisontor des Ex-Schalkers Burgstaller zur 2:0-Vorentscheidung. Zalazar (70.) hätte nach schöner Einzelleistung seine starke Leistung mit einem Tor krönen können, doch der Südamerikaner vergab frei vor Fürths Keeper Sascha Burchert leichtfertig.