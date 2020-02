Hunderte Rot-Weiss-Essen-Fans feiern Spieler vor dem Derby

Rot-Weiss Essen kann den Aufstieg in die 3. Liga noch schaffen.

Essen. Am Sonntag findet das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen statt. Die RWE-Fans motivierten ihre Mannschaft im Training.

Vor dem wichtigen Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen (Sonntag, 14 Uhr) bat RWE-Trainer Christian Titz seine Mannschaft am Samstag um 11 Uhr zum Abschlusstraining. Auch rund 300 Fans fanden sich an der Hafenstraße ein und motivierten das Team.

Nach der rund einstündigen Einheit versammelten sich Spieler und Trainer von Rot-Weiss Essen noch einmal vor der kleinen Steintribüne, um sich gemeinsam mit den Fans auf das RWO-Spiel einzustimmen. Hinter einem „Niemals aufgeben"-Banner stimmten die gut 300 RWE-Anhänger lautstarke Gesänge an und richteten einen Appell an die Mannschaft. Einige Fans fielen dabei allerdings auch durch das Zünden von Pyrotechnik negativ auf.

Für Kapitän Marco Kehl-Gomez hatte der Fan-Auflauf dabei aber sein Ziel erreicht. „Es hat richtig Spaß gemacht, vor so vielen Zuschauern zu trainieren. Das pusht uns sicher nochmal, damit wir das Derby gegen RWO gewinnen“, erklärte er selbstbewusst gegenüber RevierSport. „Das zeigt uns nochmal, was den Leuten dieses Spiel bedeutet. Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel und auf ein volles Stadion“, ergänzte der 27-jährige, der erst in dieser Woche zum zweiten Mal Vater einer Tochter wurde, vorfreudig.

RWE legt den Fokus auf Standardsituationen

Zuvor hatten Christian Titz und sein Trainerteam eine recht lockere Trainingseinheit abgehalten. Neben Dribbel- und Passübungen standen vor allem Standard- und Torschusstraining im Vordergrund. Dabei übten die Essener das eigene Defensivverhalten bei Ecken, Freistößen und Einwürfen, sowie direkte Tempogegenstöße. Vor allem die Standards könnten am Sonntag ein wichtiges Element sein. Denn es soll am Sonntag warm, rund 15 Grad Celsius, aber auch sehr windig werden.

Beim Torschuss teilte Titz seine Spieler in zwei Gruppen ein und legte viel Wert auf Präzision. Klar, RWE muss das Derby gegen RWO gewinnen, wollen sie nach dem Rödinghausen-Rückzug weiter ein Wort im Aufstiegskampf mitreden. Bei fünf Punkten und einem Spiel Rückstand auf den Tabellenzweiten SC Verl geht die Saison vierzehn Spiele vor Schluss in die heiße Phase. Da kommt ein Derby genau zum richtigen Zeitpunkt.